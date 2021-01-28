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Тревожные новости для Фонсеки. Аллегри согласовал предварительный контракт с Ромой

Италия
(1 голосов)

Португалец может остаться без работы

Тревожные новости для Фонсеки. Аллегри согласовал предварительный контракт с Ромой
UA-Футбол
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Наставник "Ромы" Паулу Фонсека может покинуть клуб уже летом. Крайне вероятно, что руководство не будет с ним продлевать соглашение.

По данным Radio Radio и Calciomercato, "Рома" согласовала предварительный контракт с Максом Аллегри, который вступит в силу уже летом. Известны его детали: срок действия - 2+1, зарплата - четыре с половиной миллиона евро.

Сообщается, что сделка была согласована для того, чтобы опередить всех конкурентов, которые могут позвать Аллегри. Также есть вероятность, что Макс заранее вступит на новую должность, если Фонсека не улушит результаты.

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На данный момент "Рома" идет в Серии А на третьем месте, вылетев на ранней стадии из кубка Италии.

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В статье: Массимилиано Аллегри Рома (Рим) Паулу Фонсека
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
28.01.2021 в 20:14
С портками на выход
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avatar
Кююмалайнен (Київ)
28.01.2021 в 19:43
Get out
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