Тревожные новости для Фонсеки. Аллегри согласовал предварительный контракт с Ромой

Наставник "Ромы" Паулу Фонсека может покинуть клуб уже летом. Крайне вероятно, что руководство не будет с ним продлевать соглашение.

По данным Radio Radio и Calciomercato, "Рома" согласовала предварительный контракт с Максом Аллегри, который вступит в силу уже летом. Известны его детали: срок действия - 2+1, зарплата - четыре с половиной миллиона евро.

Confermo l'indiscrezione delle 15.10 data su @RadioRadioWeb : #Allegri avrebbe firmato un preaccordo con la #AsRoma. Ci sarebbe la clausola della conquista della #ChampionsLeague giallorossa. — Ilario RadioRadio (@IlarioDiGiovamb) January 28, 2021

Сообщается, что сделка была согласована для того, чтобы опередить всех конкурентов, которые могут позвать Аллегри. Также есть вероятность, что Макс заранее вступит на новую должность, если Фонсека не улушит результаты.

На данный момент "Рома" идет в Серии А на третьем месте, вылетев на ранней стадии из кубка Италии.