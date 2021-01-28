Новичок Милана: Мы должны верить, что можем выиграть Скудетто

Новичок "Милана" Фикайо Томори уверен, что "россонери" по силам выиграть чемпионство в текущем сезоне.

"Я пришел в команду, которая идет на первом месте. Нам нужно верить, что мы можем завоевать Скудетто. Это может стать для нас отличным результатом. Главное - не бояться говорить об этом.

Мне нравится находится здесь в такой важный момент. Сейчас "Милан" переживает положительный отрезок и я хочу отдать все силы ради команды", - заявил Томори.

Отметим, что на данный момент "Милан" опережает "Интер", который идет на втором месте, на два очка.