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Новичок Милана: Мы должны верить, что можем выиграть Скудетто

Италия
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Последние результаты не самые оптимистичные

Новичок Милана: Мы должны верить, что можем выиграть Скудетто
UA-Футбол
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Новичок "Милана" Фикайо Томори уверен, что "россонери" по силам выиграть чемпионство в текущем сезоне.

"Я пришел в команду, которая идет на первом месте. Нам нужно верить, что мы можем завоевать Скудетто. Это может стать для нас отличным результатом. Главное - не бояться говорить об этом.

Мне нравится находится здесь в такой важный момент. Сейчас "Милан" переживает положительный отрезок и я хочу отдать все силы ради команды", - заявил Томори.

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Отметим, что на данный момент "Милан" опережает "Интер", который идет на втором месте, на два очка.

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В статье: Милан Фикайо Томори
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