Кубок Италии. Наполи прикрывает Ящик Пандоры

Кубок Италии. 1/4 финала

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Специя" 4:2

Голы: Кулибали 5, Лосано 20, Политано 30, Элмас 40 - Гьяси 70, Акампора 73

"Наполи": Оспина, Хюсай, Манолас, Кулибали, Руи, Демме, Элмас (Осимхен 69), Зелински (Лоботка 69), Политано (Мертенс 46, Ди Лоренцо 88), Лосано (Бакайоко 88), Л. Инсинье

"Специя": Крапикас, Виньяли (Рамос 74), Терци, Исмаили, Делль'Орко (С. Бастони 46), Эстевес (Сена 46), М. Риччи, Акампора, Гьяси (Фариас 74), Галабинов (Агудело 46), Верде

Предупреждения: Лосано 10, Руи 61

Главный арбитр: Франческо Форнеу

Гостевой победой в Кубке "Специя" уже открыла Ящик Пандоры в "Роме", поставила ее тренера на грань увольнения, вызвала его ссору с лидерами команды и множество различных слухов и сплетен. Начала она открывать Ящик и "Наполи". В том числе и из-за домашнего поражения от десяти игроков лигурийцев в лиге Дженнаро Гаттузо оказался на пороге отставки, появились сообщения о переговорах президента Аурелио Де Лаурентиса с Рафаэлем Бенитесом. Для хотя бы временного прикрытия Ящика сегодня требовалась не просто победа, а убедительная. И ее удалось достичь. Хотя и с вопросами.

По первому тайму вопросов не было никаких. Уже в седьмом из восьми последних матчей "Наполи" открыл счет. В пяти из них он затем пропускал. Ныне после серии отскоков и скидки Хюсая под удар Кулибали пяткой в пустые ворота "Специя" перехватила инициативу, Эстевес почти сразу же оказался с мячом в центре штрафной. Впрочем, его успели заблокировать, и "Наполи" вернулся. Играя вполсилы, он мог забить 5-6 мячей. Лосано и Политано избежали офсайда с забросов Демме и Зелински, первый пробежал пару десятков метров, второй опередил вратаря. Инсинье прорвался и оставил Элмасу.

Второй тайм Политано начал мощным ударом, отбитым Крапикасом. Однако затем хозяева просто прекратили играть. У гостей долго не получалось воспользоваться этим. Лишь на 70-ой минуте Акампора прорвался и выложил Гьяси, а еще через три тот же Акампора, бывший болбой на матчах "Наполи", пробил низом метров с 17-ти. Началось давление гостей. Впрочем, безрезультатное. Как раз Демме чуть не забил. Крапикас перевел его удар в стойку.

"Наполи" отвечает на поражение в Суперкубке и провальное выступление в Вероне, отвечает на поражение от "Специи" в лиге. Даже несмотря на два пропущенных, задание Гаттузо выполнил и на посту должен остаться. До следующего матча, в котором вновь неясно, с какой ноги встанет его команда. А "Специя" и без того сотворила чудо в нынешнем розыгрыше Кубка. Еще одна сенсация против гораздо более сильного "Наполи", да еще и без вратаря Проведеля, ведущего полузащитника Побеги, ведущих форвардов Нзолы и Пикколи и двух правых защитников, была бы уж слишком невероятной.