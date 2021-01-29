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"Не цените? Ничего страшного". Гаттузо раздражен из-за слухов о своей отставке из Наполи

Италия
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Дженнаро на связи

"Не цените? Ничего страшного". Гаттузо раздражен из-за слухов о своей отставке из Наполи
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Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи о своем увольнении из стана "адзурри". Цитирует тренера RAI Sport.

"Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то мне доверял. Меня раздражает, когда журналисты спрашивают про отставку. В то же время, они не относятся так к другим наставникам. Я ушел из "Милана", потому что не верил, что могу работать там дальше. Я не собираюсь уходить из "Наполи". За последние четыре года мне удалось четыре раза вывести свои команды в полуфинал Кубка Италии. Хотел бы я взглянуть, как "Интер" станет справляться без своих лидеров в течение одного месяца".

"Президент успокоил меня, хотя я не нуждался в этом. Я просто делаю свою работу. Не цените? Ничего страшного. С "Наполи" не так уж и просто побеждать. Если моя злость увеличится, то я поеду тренировать в Кувейт. В общем, первый вопрос, который я ожидаю услышать на пресс-конференции – не про отставку, а про четвертый полуфинал в карьере тренера".

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В статье: Дженнаро Гаттузо Кубок Италии Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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