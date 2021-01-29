Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не цените? Ничего страшного". Гаттузо раздражен из-за слухов о своей отставке из Наполи
Дженнаро на связи
Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи о своем увольнении из стана "адзурри". Цитирует тренера RAI Sport.
"Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то мне доверял. Меня раздражает, когда журналисты спрашивают про отставку. В то же время, они не относятся так к другим наставникам. Я ушел из "Милана", потому что не верил, что могу работать там дальше. Я не собираюсь уходить из "Наполи". За последние четыре года мне удалось четыре раза вывести свои команды в полуфинал Кубка Италии. Хотел бы я взглянуть, как "Интер" станет справляться без своих лидеров в течение одного месяца".
"Президент успокоил меня, хотя я не нуждался в этом. Я просто делаю свою работу. Не цените? Ничего страшного. С "Наполи" не так уж и просто побеждать. Если моя злость увеличится, то я поеду тренировать в Кувейт. В общем, первый вопрос, который я ожидаю услышать на пресс-конференции – не про отставку, а про четвертый полуфинал в карьере тренера".
Популярное сейчас
- Второй после Дуэлунда? В киевское Динамо сватают игрока сборной Дании
- Клопп снова бьет Моуриньо. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
- Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Чемпион возвращается?
- Лингард одной ногой в Вест Хэме, а Интер и Рома затевают супер обмен. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Великолепная девушка одноклубника Зинченко, которая борется за окружающую среду. ФОТО
- Больше не малыш. Фернандо Торрес шокировал общественность невероятной мускулатурой. ФОТО