"Не цените? Ничего страшного". Гаттузо раздражен из-за слухов о своей отставке из Наполи

Алленаторе "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал слухи о своем увольнении из стана "адзурри". Цитирует тренера RAI Sport.

"Я не нуждаюсь в том, чтобы кто-то мне доверял. Меня раздражает, когда журналисты спрашивают про отставку. В то же время, они не относятся так к другим наставникам. Я ушел из "Милана", потому что не верил, что могу работать там дальше. Я не собираюсь уходить из "Наполи". За последние четыре года мне удалось четыре раза вывести свои команды в полуфинал Кубка Италии. Хотел бы я взглянуть, как "Интер" станет справляться без своих лидеров в течение одного месяца".