Мозги Роналду для Лукаку, реинкарнация Коваленко в Бергамо и молитвы Клоппа. Аудиомнение #66

Обсуждаем следующие поединки: "Интер" – "Милан" (2:1), "Аталанта" – "Лацио" (3:2), "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (1:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Читайте также Малиновский сравнял счет в кубковом матче с Лацио - ВИДЕО

Что нужно Лукаку, чтобы стать топ-игроком? Получится ли у Коваленко в "Аталанте"? Хвалим селекционный вектор бергамасков, говорим про VAR, ищем изъяны в системе xG. Риски "Ливерпуля" откатиться к темному прошлому, три роковые ошибки "Тоттенхэма" и еще больше мыслей – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:28 – Впечатления после миланского дерби;

01:56 – Ромелу, Ромелу и еще раз Ромелу – что с ним не так?

03:43 – Факторы Эриксена и скамейки "Милана";

04:49 – Стычка Ибрагимовича и Лукаку;

08:24 – Потолок "Лацио" и потенциальный трансфер Коваленко в "Аталанту";

14:03 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль", общие впечатления от центрального поединка тура;

16:37 – Офсайды и VAR в АПЛ;

17:41 – Показатель ожидаемых голов xG критически нуждается в доработке;

18:20 – Выполнение плана Моуриньо и нерабочий механизм Клоппа;

21:35 – В тысячный раз про кадровые проблемы "Ливерпуля", градус раздевалки "шпор";

25:42 – Не попадайте в офсайд!