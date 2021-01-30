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Мозги Роналду для Лукаку, реинкарнация Коваленко в Бергамо и молитвы Клоппа. Аудиомнение #66
По следам главных матчей будней
Обсуждаем следующие поединки: "Интер" – "Милан" (2:1), "Аталанта" – "Лацио" (3:2), "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (1:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Что нужно Лукаку, чтобы стать топ-игроком? Получится ли у Коваленко в "Аталанте"? Хвалим селекционный вектор бергамасков, говорим про VAR, ищем изъяны в системе xG. Риски "Ливерпуля" откатиться к темному прошлому, три роковые ошибки "Тоттенхэма" и еще больше мыслей – внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:28 – Впечатления после миланского дерби;
01:56 – Ромелу, Ромелу и еще раз Ромелу – что с ним не так?
03:43 – Факторы Эриксена и скамейки "Милана";
04:49 – Стычка Ибрагимовича и Лукаку;
08:24 – Потолок "Лацио" и потенциальный трансфер Коваленко в "Аталанту";
14:03 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль", общие впечатления от центрального поединка тура;
16:37 – Офсайды и VAR в АПЛ;
17:41 – Показатель ожидаемых голов xG критически нуждается в доработке;
18:20 – Выполнение плана Моуриньо и нерабочий механизм Клоппа;
21:35 – В тысячный раз про кадровые проблемы "Ливерпуля", градус раздевалки "шпор";
25:42 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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