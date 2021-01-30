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Мозги Роналду для Лукаку, реинкарнация Коваленко в Бергамо и молитвы Клоппа. Аудиомнение #66

Италия
(2 голосов)

По следам главных матчей будней

Мозги Роналду для Лукаку, реинкарнация Коваленко в Бергамо и молитвы Клоппа. Аудиомнение #66
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Интер" – "Милан" (2:1), "Аталанта" – "Лацио" (3:2), "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (1:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Что нужно Лукаку, чтобы стать топ-игроком? Получится ли у Коваленко в "Аталанте"? Хвалим селекционный вектор бергамасков, говорим про VAR, ищем изъяны в системе xG. Риски "Ливерпуля" откатиться к темному прошлому, три роковые ошибки "Тоттенхэма" и еще больше мыслей – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:28 – Впечатления после миланского дерби;

01:56 – Ромелу, Ромелу и еще раз Ромелу – что с ним не так?

03:43 – Факторы Эриксена и скамейки "Милана";

04:49 – Стычка Ибрагимовича и Лукаку;

08:24 – Потолок "Лацио" и потенциальный трансфер Коваленко в "Аталанту";

14:03 – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль", общие впечатления от центрального поединка тура;

16:37 – Офсайды и VAR в АПЛ;

17:41 – Показатель ожидаемых голов xG критически нуждается в доработке;

18:20 – Выполнение плана Моуриньо и нерабочий механизм Клоппа;

21:35 – В тысячный раз про кадровые проблемы "Ливерпуля", градус раздевалки "шпор";

25:42 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Юрген Клопп Жозе Моуриньо Златан Ибрагимович Уго Льорис Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Франческо Ачерби Антонио Конте Ромелу Лукаку Руслан Малиновский Коларов Интер (Милан) Лацио (Рим) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Садио Мане Харри Кейн Милан Виктор Коваленко Гарри Кейн Николо Барелла Трент Александер-Арнольд VAR Фикайо Томори Подкаст Аудиомнение xG
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