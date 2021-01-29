Конте: Я не прошу клуб подписать Джеко, но решать руководству

Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о возможном обмене нападающего Алексиса Санчеса на форварда "Ромы" Эдина Джеко.

"Не хочу говорить о Джеко в "Интере", потому что он игрок "Ромы". Если какой-то игрок будет недоволен, мы начнем переговоры. Я не прошу клуб подписать Джеко, решать клубу. Санчес — наш игрок, хочу, чтоб он был сконцентрирован на следующем матче", — сказал тренер на пресс-конференции.

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Ранее в СМИ появилась информации о потенциальном обмене 34-летнего боснийца на 32-летнего чилийца. В этом сезоне Джеко забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах, а Санчес отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами в 19 играх.