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Конте: Я не прошу клуб подписать Джеко, но решать руководству
Антонио не нужен форвард Ромы
Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о возможном обмене нападающего Алексиса Санчеса на форварда "Ромы" Эдина Джеко.
"Не хочу говорить о Джеко в "Интере", потому что он игрок "Ромы". Если какой-то игрок будет недоволен, мы начнем переговоры. Я не прошу клуб подписать Джеко, решать клубу. Санчес — наш игрок, хочу, чтоб он был сконцентрирован на следующем матче", — сказал тренер на пресс-конференции.
Ранее в СМИ появилась информации о потенциальном обмене 34-летнего боснийца на 32-летнего чилийца. В этом сезоне Джеко забил 8 голов и сделал 2 голевые передачи в 20 матчах, а Санчес отметился двумя голами и четырьмя голевыми передачами в 19 играх.
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