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Пиоли: Прошлое Ибрагимовича показывает нам, что он явно не расист

Италия
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Тренер заступился за своего подопечного

Пиоли: Прошлое Ибрагимовича показывает нам, что он явно не расист
Новина українською

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию вокруг конфликта форварда Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии (1:2).

"Я тоже был игроком, поэтому я понимаю, что такое может случиться. Конечно, я не оправдываю Златана и не поддерживаю его поведение.

Прошлое Ибры показывает нам, что он явно не расист, и это важно. Также важно отметить, что "Милан" всегда был на передовой, когда дело касалось борьбы со всеми видами дискриминации", — цитирует Пиоли ESPN.

Лукаку и Ибрагимович получили по одному матчу дисквалификации после четвертьфинального матча Кубка Италии.

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В статье: Златан Ибрагимович Ромелу Лукаку Стефано Пиоли Милан (Италия)
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