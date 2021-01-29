Пиоли: Прошлое Ибрагимовича показывает нам, что он явно не расист

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли прокомментировал ситуацию вокруг конфликта форварда Златана Ибрагимовича с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии (1:2).

"Я тоже был игроком, поэтому я понимаю, что такое может случиться. Конечно, я не оправдываю Златана и не поддерживаю его поведение.

Прошлое Ибры показывает нам, что он явно не расист, и это важно. Также важно отметить, что "Милан" всегда был на передовой, когда дело касалось борьбы со всеми видами дискриминации", — цитирует Пиоли ESPN.

Лукаку и Ибрагимович получили по одному матчу дисквалификации после четвертьфинального матча Кубка Италии.