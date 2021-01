Пока не договорились. Обмен Санчеса и Джеко под угрозой срыва

В последние дни "Интер" и "Рома" вели переговоры о возможном обмене форвардов - Алексис Санчес должен был отправиться в Рим, а Эдин Джеко в обратном направлении.

Однако, по данным Фабрицио Романо, сделка под угрозой срыва. Спортивный директор "Ромы" Тьяго Пинту не договорился о финансовой стороне обмена и отправился в Рим без результата.

There’s still *no* agreement between Inter and AS Roma for the swap deal Edin Dzeko-Alexis Sanchez. If Inter won’t change any detail of the deal in the next hours, it will collapse. ???? @SkySport #Inter #Roma