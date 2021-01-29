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Пока не договорились. Обмен Санчеса и Джеко под угрозой срыва
Время еще есть
В последние дни "Интер" и "Рома" вели переговоры о возможном обмене форвардов - Алексис Санчес должен был отправиться в Рим, а Эдин Джеко в обратном направлении.
Однако, по данным Фабрицио Романо, сделка под угрозой срыва. Спортивный директор "Ромы" Тьяго Пинту не договорился о финансовой стороне обмена и отправился в Рим без результата.
There’s still *no* agreement between Inter and AS Roma for the swap deal Edin Dzeko-Alexis Sanchez. If Inter won’t change any detail of the deal in the next hours, it will collapse. ???? @SkySport #Inter #Roma— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2021
Отметим, что трансферное окно закрывается первого февраля.
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