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Пока не договорились. Обмен Санчеса и Джеко под угрозой срыва

Италия
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Пока не договорились. Обмен Санчеса и Джеко под угрозой срыва
UA-Футбол
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В последние дни "Интер" и "Рома" вели переговоры о возможном обмене форвардов - Алексис Санчес должен был отправиться в Рим, а Эдин Джеко в обратном направлении.

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Однако, по данным Фабрицио Романо, сделка под угрозой срыва. Спортивный директор "Ромы" Тьяго Пинту не договорился о финансовой стороне обмена и отправился в Рим без результата.

Отметим, что трансферное окно закрывается первого февраля.

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В статье: Эдин Джеко Алексис Санчес Интер (Милан) Рома (Рим)
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