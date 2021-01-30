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Серия А. Торино вновь спасается в концовке
Хотя бы характер появился
Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Белотти 88 - Рибери 67
Удаления: Кастровилли 61 (Ф, прямая красная), Миленкович 71 (Ф, прямая красная)
Второй круг Серии А начался противостоянием команд, желавших быть намного выше, чем находятся сейчас. "Фиорентина" несколько добавила с Чезаре Пранделли, но, кроме разгрома "Ювентуса", похвалиться нечем. Уж точно нет речи о каких-либо удачных сериях. "Торино" проводил лишь второй матч с Давиде Николой и искал первую победу с этим тренером. В итоге обе команды нашли лишь ничью.
"Быки" и "фиалки" обменялись ударами в каркас ворот в первом тайме - Влаховичу и Дзадзе не хватило сантиметров. Комбинация Рибери и Бонавентуры, казалось, принесла гостям победу. Однако грязный подкат Кастровилли и стычка Миленковича с Белотти осложнили им жизнь. В итоге Андреа ещё и замкнул "кросс" Верди.
Во втором матче подряд "Торо" отыгрывается в концовке. Хотя бы характер Никола уже привил команде.
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