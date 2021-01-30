Изгнание из рая. Сорванный эпилог Алехандро Гомеса

Сегодня в заявке "Севильи" на матч Примеры против "Эйбара" должен оказаться аргентинский новичок. Довольно будничное событие для Ла Лиги, но знаковое для Серии А. Ведь этим новичком является один из самых заметных игроков итальянской лиги последних лет. Один из главных героев её главной сказки. Более того - локомотив перехода итальянского футбола на рельсы атаки, яркости, техники. Алехандро Гомес был вынужден покинуть "Аталанту" и Италию на минорной ноте. Он обещает обязательно вернуться в город, который считает первым домом, но ныне вынужден жить в изгнании.

Капитан сказки

Эта история выглядела достойной драмы уровня Каннского фестиваля. Герой убегает от холода и войны куда глаза глядят. Попадает в провинцию, где погода и люди не итальянские, а хмурые, скорее лондонские. Начинает там слабо, но под руководством умного также ранее несчастного ментора в итоге превращает этот город в сверкающий, почти столичный. Город, который у всех на устах. Получая взамен официальный статус почётного жителя, обожание, муралы, выражение "Я видел Папу" как признак наивысшего счастья. Однако затем сам всё разрушает, ссорится с ментором и в слезах вынужден уехать.

Сам Папу как раз для такой драмы. Маленький провинциал из аргентинского Саранди, герой провинциальной Катаньи. Позитивный и скромный человек, живущий и играющий на поле от всего сердца. Студент факультета спортивной медицины в Университете Бергамо. Весьма активный в Инстаграм, но не со скандалами, а счастливыми семейными видео и танцем, названным его именем. Выходящий на поле с красочными капитанскими повязками, где нарисованы диснеевские герои, тамагочи, герои комиксов манга, Альберт Эйнштейн, посвящения в День Независимости своей страны и трагедии "Шапекоэнсе".

Он и вправду стал героем. Культовым героем. Бергамо и всей лиги. Последние четыре Скудетто выиграл "Ювентус", лучшими игроками лиги были Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Криштиану Роналду. Но эта четырёхлетка прошла под его знаком. Он стал вначале героем хипстеров, а затем героем всех. Капитаном сказочного корабля. Команды с 14-ым бюджетом зарплат в лиге, подающей пример и надежду всем андердогам. Бьющей 70-летние рекорды лиги по забитым с 98-ю голами за сезон. Часто выглядевшей непобедимой, играючи возвращавшейся с 0:1, 0:2, 0:3, набиравшей 25 очков за сезон с камбеков.

Честно говоря, не помню, когда об "Аталанте" Джан Пьеро Гасперини говорили, что она не техничная команда, не играет красиво, а берёт беготнёй, физической выносливостью и максимальным количеством игроков в атаке. Но сам тренер о таком помнит и не раз жаловался на такую критику, отвергал её. И главным доказательством красоты "Богини" всегда служил Гомес. Он привносил ей флёр, южноамериканскую врождённую технику, хитрость. При этом не заигрывался с мячом, не пытался обвести всех сам, а искал передачи. Именно по ассистам (59) он один из лучших в лигах Топ-5 с 2015-го года.

Сам он называет себя "фальшивой десяткой". Он располагался то позади одного форварда, то двух, то на одной линии с ними. При этом смещался и на фланги, и в центр поля. Он был везде. И всегда вовремя. Что отмечал и Юрген Клопп. Гасперини говорил: "Он часто идёт за арбитром матча, зная, что тот всегда выбирает лучшее место на поле". Логично. Подальше от игроков, то есть от соперников, с полной свободой движения и действий. Также заметна его работоспособность, постоянное нахождение в игре. Что логично видеть от игрока, называющего себя "чистым творением Диего Симеоне".

Черти в голове

Впрочем, в этом тихом омуте водятся и черти. Мы помним харьковскую эпопею Алехандро, когда очень быстро, ещё до какой-либо войны, захотел уехать. Тогда желание супруги и события в городе послужили лишь поводом. После чего в разговорах о Харькове он лишь сгущал краски. Тогда можно было понять, что у него не жёсткий характер, что трудности могут сломить его. Характерны и сравнения Бергамо с Южной Америкой. Этот серый город он назвал "раем для южноамериканцев", а жизнь в Аргентине - катастрофой. Отметая любые разговоры о возвращении туда. Даже после окончания карьеры игрока.

Поэтому можно понять, почему он вдруг потерял самообладание и так быстро пустил под откос всю бергамскую карьеру. В эру коронавируса трудно критиковать кого-либо из-за потери самообладания. Тем более - если он из Бергамо, страшно пострадавшего от первой волны пандемии. Весенние события повлияли на Папу, вывели его из равновесия. К тому же, в сентябре пришло предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в 7.5 миллионов евро в год. Сейчас Гомес заявляет, что не желал покидать Бергамо ни в коем случае, но тогда пресса говорила об очень серьёзных раздумьях почти 33-летнего игрока.

Сезон он начал на несколько новой позиции - прямо под двумя ЧИСТЫМИ нападающими. И начал забивать с частотой, которую не видел никогда в карьере. Четыре мяча и два ассиста в трёх матчах. Он был признан лучшим игроком сентября в лиге и заявил, что обожает играть при такой схеме. Однако затем Гасперини вернулся к прежнему, а когда началась неудачная серия - и вовсе пошёл в другую крайность, к дополнительному опорнику. То есть стало меньше мест в атаке. А от атакёров он начал требовать чаще смещаться на фланги, атаковать оттуда и помогать обороне. И именно это взбесило Папу.

Гасперини заявил, что Алехандро было трудно приспособиться к тактическим изменениям. Скорее всего, в сторону обороны. Ведь тренера порядком достали вопросы о Скудетто, сожаления вокруг из-за неудачных отрезков, портящих общую картину. А на чемпионские рельсы он решил перейти с помощью более плотной осторожной игры, уменьшения частоты прессинга. Он начал больше требовать от игроков в плане работы в обороне. И это сработало, ведь в последних десяти турах лиги команда уверенно лучшая по пропущенным. Вот только всё это уже без своего капитана. Он был сброшен с поезда.

Что на самом деле произошло? Точно неясно. Говорят о требовании сместиться на фланг в матче против "Мидтьюлланда", на которое игрок отреагировал резко. О том, что в раздевалке даже дошло до драки между ним и тренером. А последующие матчи, в которых аргентинец был оставлен в запасе, ещё больше разозлили его, привели к недоработке на тренировках, к презрительному отношению к тренеру. Также сообщают о ссоре с некоторыми игроками ещё с начала сезона, в частности, с Йосипом Иличичем. Говорят и о ссоре с руководством. Во всей этой истории гораздо больше вопросов, чем ответов.

Его реакция на вручение приза "Золотой Тапир", выдаваемого известнейшей сатирической передачей Италии главному неудачнику недели красноречива. Обычно этот приз принимают, отвечают на вопросы, даже шутят над собой. Его спокойно принимали и Антонио Конте, и Марио Балотелли. Он же отреагировал не по-взрослому - не принял, отказался от интервью и даже, по утверждению журналиста, сломал приз. Реакция человека, находящегося в серьёзном стрессе.

Сорванный эпилог

В конфликте мамы с папой нынешней "Аталанты" клуб стал не на сторону Папу. Мама же потребовала развода. Потому он уехал. Гасперини провожал его словами: "Я желаю ему наилучшего. Он дал нам очень много, помог нам расти. Но теперь мы можем ходить на своих ногах". Чувствуется рана. Да и клуб не захотел расставаться красиво. Алехандро хотел остаться ближе к Бергамо, где у него бизнес, где работает его супруга-архитектор. Однако "Аталанта" отказалась продавать его конкурентам в борьбе за высокие места в Серии А и практически изгнала за границу.

Конечно, не нужно его жалеть. Он вовсе не трагический герой. Он поехал в команду, борющуюся за высокие места не пятый год, а всегда. В команду, спортивный директор которой Мончи обожает его, заявляя: "Успех "Аталанты" - главным образом его заслуга". Не нужно беспокоиться и за бергамцев. И без него их игру называют космической, другим видом спорта, тотальным футболом. Без него они набирают больше очков и пропускают гораздо меньше, победили "Милан" и "Лацио". Просто жаль. Потому что, как правильно заметили в Tuttosport, эра Гомеса в "Аталанте" заслужила гораздо лучший эпилог.