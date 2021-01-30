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Рома провела переговоры с Сарри и Аллегри – СМИ
"Волки" находятся в поисках нового главного тренера?
Паулу Фонсека может в ближайшее время покинуть пост главного тренера "Ромы".
Генеральный директор "Рома" Тьягу Пинту ранее встречался с Массимилиано Аллегри, ранее работавшим в "Милане" и "Ювентусе". Они были замечены в одном из миланских отелей в пятницу.
На вопрос о встрече Пинту ответил журналистам: "Я не знал, что Аллегри тоже был здесь. Я приезжал встретиться с агентами и разговаривал с Фали Рамадани".
По информации Il Messaggero, упомянутый директором господин Рамадани является агентом Маурицио Сарри.
Согласно их данным, "волки" действительно вели переговоры и с Сарри, и с Аллегри. Но никто из них не согласился возглавить клуб посреди сезона. Судя по всему, стороны возобновят диалог летом.
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