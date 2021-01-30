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Обмен Джеко на Санчеса сорвался из-за финансовых проблем

Италия
(1 голосов)

Однако босниец все равно хочет покинуть римлян

Обмен Джеко на Санчеса сорвался из-за финансовых проблем
Новина українською

Обмен игроками атаки Эдин Джеко-Алексис Санчес между "Ромой" и "Интером" не состоится в это трансферное окно. Об этом сообщает GianlucaDiMarzio.com.

Причиной стал финансовый вопрос. "Рома" не готова оплачивать большую зарплату Санчеса. В чилийца она больше на 3 млн, чем в боснийца. "Потолок", который существует сейчас у римлян – 2,5 млн евро в год. Также столичный клуб попытался сделать обмен своего нападающего на Эриксена, однако "Интер" отказался.

Недавно Эдин Джеко заявил, что хочет покинуть римский коллектив до конца зимнего трансферного окна. На его счету в этом сезоне восемь голов и два ассиста в 20-ти матчах во всех турнирах. Ориентировочная стоимость 34-летнего боснийца составляет 8 млн евро по данным Transfermarkt. В то же время немецкий аналитический портал оценивает Алексиса Санчеса в 10 млн евро. В этом сезоне 32-летний игрок забил два мяча и отдал три результативные передачи в 19 встречах.

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В статье: Эдин Джеко Алексис Санчес Серия А Интер (Милан) Рома (Рим)
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Источник:
GianlucaDiMarzio.com

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