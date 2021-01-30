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Ибрагимович может получить 10-матчевый бан за расистское оскорбление
Златан позволил себе оскорбление на расовой почве?
Форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу грозит длительная дисквалификация за стычку с нападающим "Интера" Ромелу Лукаку во время четвертьфинального матча Кубка Италии.
По информации La Stampa, 39-летнего ветерана могут отстранить от футбола на десять матчей, если его признают виновным в проявлении расизма в сторону бельгийского игрока "нерадзурри".
Ранее сообщалось, что Златан и Ромелу дисквалифицированы на один матч Кубка за перебор жёлтых карточек.
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30.01.2021 в 16:41
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