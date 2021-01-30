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Гасперини заявил, что Аталанта ждет решения по Коваленко до 1-го февраля
Пока неизвестно как сложится ситуация вокруг перехода украинца
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи вокруг трансфера украинского хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко.
– Вы хотите подписать Коваленко сейчас?
– Мы ждем до понедельника. Пока неясно, как все сложится, – сказал наставник итальянского клуба.
Ранее, издание Calcio Atalanta сообщало, что 24-летний полузащитник
В текущем сезоне Виктор Коваленко провел во всех турнирах 11 матчей и забил 4 гола.
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