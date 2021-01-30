Гасперини заявил, что Аталанта ждет решения по Коваленко до 1-го февраля

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи вокруг трансфера украинского хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко.

– Вы хотите подписать Коваленко сейчас?

– Мы ждем до понедельника. Пока неясно, как все сложится, – сказал наставник итальянского клуба.

Ранее, издание Calcio Atalanta сообщало, что 24-летний полузащитник должен прибыть в Италию для прохождения медосмотра в ближайшие три дня - 30, 31 января или 1 февраля.

В текущем сезоне Виктор Коваленко провел во всех турнирах 11 матчей и забил 4 гола.