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Гасперини заявил, что Аталанта ждет решения по Коваленко до 1-го февраля

Италия
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Пока неизвестно как сложится ситуация вокруг перехода украинца

Гасперини заявил, что Аталанта ждет решения по Коваленко до 1-го февраля
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи вокруг трансфера украинского хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко.

– Вы хотите подписать Коваленко сейчас?

– Мы ждем до понедельника. Пока неясно, как все сложится, – сказал наставник итальянского клуба.

Ранее, издание Calcio Atalanta сообщало, что 24-летний полузащитник должен прибыть в Италию для прохождения медосмотра в ближайшие три дня - 30, 31 января или 1 февраля.

В текущем сезоне Виктор Коваленко провел во всех турнирах 11 матчей и забил 4 гола.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Источник:
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