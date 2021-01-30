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Серия А. Пенальти вновь помогают Милану

Италия
(1 голосов)

"Россонери" вновь не поражают, но остаются первыми

Серия А. Пенальти вновь помогают Милану
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан" 1:2

Голы: Поли 81 - Ребич 26, Кесси 55 (пен.)

Нереализованный пенальти: Ибрагимович 26 (вратарь)

"Болонья": Скорупски, Томиясу, Сумаро, Данило, Дайкс (Паласио 79), Схутен (Поли 79), Н. Домингес (Сванберг 67), Орсолини (Сков-Ольсен 69), Сориано, Сансоне (Виньято 67), Барроу

"Милан": Д. Доннарумма, Калабрия, Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Беннасер 62), Салемакерс, Леау (Манджукич 73), Ребич (Крунич 62), Ибрагимович

Предупреждения: Дайкс 25, Сориано 26 - Ребич 51

В последнюю неделю "Милан" порядочно трясло. Разгром от "Аталанты" явно ухудшил настроение, поражение в дерби никогда не проходит бесследно. Особенно, когда стычку Златана Ибрагимовича с Ромелу Лукаку пытаются объявить расистской. Ещё и добавились очередные травмы - лидера центра обороны Кьера, атакующего полузащитника Диаса. С другой стороны, Стефано Пиоли призвал смотреть только вперёд. Да и соперник подошёл. Против команд ниже Топ-8 в первом круге "россонери" потеряли лишь четыре очка. Лично "Болонью" переиграли девять раз в десяти последних матчах. Уже десять в 11-ти.

Без Диаса и Чалханоглу пришлось бросать в бой всех форвардов. Так команда и выглядела. Без полузащиты, без центральной оси. Очень остро в штрафной соперника и на левом фланге, но не лучшим образом в построении игры, в борьбе за доминирование. Она забрасывала вперёд, играла на контратаках. Но и пропускала атаки. Эрнандес с фланга попадал в каркас ворот. Скорупски дважды блестяще спас от Златана в течение нескольких секунд. Вытащил и его пенальти, и удар Леау издали. После первого гола "Болонья" владела инициативой, Доннарумма спасал так же блестяще в дуэлях с Сансоне и Нико Домингесом.

В пользу лидера лиги чаши весов склонил его главный козырь. У него уже 14 заработанных пенальти. Как минимум в два раза больше, чем у других. Ибра свой, назначенный за фол Дайкса на Леау, в который раз смазал, но Ребич мгновенно вбежал в штрафную и добил. А Кесси свой в который раз забил. Тот был назначен за игру двумя руками Сумаро под давлением Златана. После же 2:0 "Милан" держал игру под контролем. Заснул лишь в концовке, когда Сков-Ольсен прорвался и выложил чуть назад Поли, а Доннарумма отбил удар головой Сориано и дважды плохо вышел на перехваты. Ему повезло.

"Милан" установил новый рекорд клуба, забив в 20-ом гостевом матче подряд. В 16-ом подряд он забил как минимум два мяча. Он уже давно не впечатляет по игре, но остаётся первым в лиге.

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В статье: Болонья (Болонья) Серия А Милан
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