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Ибра не реализовал три пенальти из шести в текущем сезоне Серии А

Италия
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Златан не сумел реализовать 11-метровый в игре с "Болоньей"

Ибра не реализовал три пенальти из шести в текущем сезоне Серии А
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В матче 20-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 2:1.

В начале встречи форвард "россонери" Златан Ибрагимович не реализовал 11-метровый удар. Голкипер хозяев Лукаш Скорупски парировал удар шведского нападающего, но Анте Ребич был первым на добивании.

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Таким образом, 39-летний Ибра не сумел забить уже 3-й пенальти в текущей кампании чемпионата Италии. Всего Златан шесть пробивал пенальти.

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В статье: Златан Ибрагимович Болонья (Болонья) Милан (Италия)
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