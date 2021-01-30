Ибра не реализовал три пенальти из шести в текущем сезоне Серии А

В матче 20-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде обыграл "Болонью" со счетом 2:1.

В начале встречи форвард "россонери" Златан Ибрагимович не реализовал 11-метровый удар. Голкипер хозяев Лукаш Скорупски парировал удар шведского нападающего, но Анте Ребич был первым на добивании.

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Таким образом, 39-летний Ибра не сумел забить уже 3-й пенальти в текущей кампании чемпионата Италии. Всего Златан шесть пробивал пенальти.