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Директор Ромы встречался с агентом Маурицио Сарри

Италия
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Римляне хотят заменить Фонсеку на Сарри

Директор Ромы встречался с агентом Маурицио Сарри
Новина українською

Итальянское издание Il Messaggero сообщает, что "Рома" активно ищет замену Паулу Фонсеке.

Главный кандидат на пост наставника римлян - 62-летний Маурицио Сарри. Директор "волков" Тиагу Пинту уже провел встречу в Милане с Фали Рамадани - агентом итальянского специалиста.

Напомним, последним местом работы Сарри был туринский "Ювентус".

На данный момент "Рома" имеет в своем активе 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянского первенства.

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В статье: Рома (Рим) Маурицио Сарри
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Источник:
Il Messaggero

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