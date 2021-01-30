Директор Ромы встречался с агентом Маурицио Сарри

Итальянское издание Il Messaggero сообщает, что "Рома" активно ищет замену Паулу Фонсеке.

Главный кандидат на пост наставника римлян - 62-летний Маурицио Сарри. Директор "волков" Тиагу Пинту уже провел встречу в Милане с Фали Рамадани - агентом итальянского специалиста.

Напомним, последним местом работы Сарри был туринский "Ювентус".

На данный момент "Рома" имеет в своем активе 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянского первенства.