Италия
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Директор Ромы встречался с агентом Маурицио Сарри
Римляне хотят заменить Фонсеку на Сарри
Итальянское издание Il Messaggero сообщает, что "Рома" активно ищет замену Паулу Фонсеке.
Главный кандидат на пост наставника римлян - 62-летний Маурицио Сарри. Директор "волков" Тиагу Пинту уже провел встречу в Милане с Фали Рамадани - агентом итальянского специалиста.
Напомним, последним местом работы Сарри был туринский "Ювентус".
На данный момент "Рома" имеет в своем активе 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице итальянского первенства.
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Источник:Il Messaggero
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