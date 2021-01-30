Италия
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Промах Златана, точность Кессье. Болонья - Милан 1:2. Видео голов и обзор матча
"Росонери" продолжают возглавлять Серию А
В рамках 20-го тура чемпионата Италии на "Ренато Далльара" встречался середнячок и лидер Серии А. В итоге победителем из дуэли вышел "Милан", одолев "Болонью" с помощью двух пенальти. Первый не забил Златан, однако на добивание прибежал Ребич, а второй приговор смог реализовать Кессье. Также стоит отметить гол Андреа Поли в ворота своего бывшего клуба.
"Болонья" - "Милан" 1:2
Голы: Поли 81 - Ребич 26, Кессье 55 пен
Нереализованный пенальти: Ибрагимович 26
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