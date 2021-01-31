  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Без проблем для Лаутаро и Лукаку. Интер – Беневенто 4:0. Обзор матча
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без проблем для Лаутаро и Лукаку. Интер – Беневенто 4:0. Обзор матча

Италия
(1 голосов)

Разгром от "нерадзурри"

Без проблем для Лаутаро и Лукаку. Интер – Беневенто 4:0. Обзор матча
Новина українською

"Интер" без проблем одолел "Беневенто" в 20-м туре Серии А, отправив в ворота команды Филиппо Индзаги 4 безответных гола.

Особенно постарался Ромелу Лукаку, оформивший дубль. Таким образом "нерадзурри" приблизились к "Милану" на два очка.

Интер" - "Беневенто" 4:0

Голы: Импрота 7 (автогол), Лаутаро Мартинес 57, Лукаку 67, 79

"Интер": Ханданович, Шкриньяр (Де Фрай 74), Раноккия, Бастони, Хакими, Эриксен, Гальярдини (Сенси 81), Перишич, Барелла (Видаль 64), Лукаку (Пинамонти 81), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 74)

"Беневенто": Монтипо, Глик, Кальдирола (Пастина 60), Барба, Депаоли, Хетемай, Виола (Скьяттарелла 60), Ионицэ (А. Тельо 70), Импрота (Фулон 70), Капрари (Р. Инсинье 76), Лападула

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Интер (Милан) Беневенто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...