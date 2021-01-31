В Аталанте зафиксирован случай заболевания коронавирусом

Центральный защитник "Аталанты" Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус.

Болезнь у 22-летнего аргентинца протекает бессимптомно, он находится дома в изоляции, сообщает официальный сайт клуба.

В среду Ромеро провел весь матч 1/4 финала Кубка Италии с "Лацио" (3:2), в котором сделал голевую передачу. Сегодня "Аталанта" вновь встретится с "Лацио", но уже в рамках Серии А.

На счету Ромеро 2 гола и 4 ассиста в 21 матче за "Аталанту" в сезоне.