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В Аталанте зафиксирован случай заболевания коронавирусом

Италия
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Кристиан Ромеро сдал положительный тест

В Аталанте зафиксирован случай заболевания коронавирусом
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Центральный защитник "Аталанты" Кристиан Ромеро сдал положительный тест на коронавирус.

Болезнь у 22-летнего аргентинца протекает бессимптомно, он находится дома в изоляции, сообщает официальный сайт клуба.

В среду Ромеро провел весь матч 1/4 финала Кубка Италии с "Лацио" (3:2), в котором сделал голевую передачу. Сегодня "Аталанта" вновь встретится с "Лацио", но уже в рамках Серии А.

На счету Ромеро 2 гола и 4 ассиста в 21 матче за "Аталанту" в сезоне.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Кристиан Ромеро коронавирус
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