Парма арендует у Баварии Зиркзее с правом выкупа

Нападающий "Баварии" Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

19-летний нидерландец согласовал контракт с "крестоносцами" до 2025 года.

В "Парме" рассчитывают, что сегодня мюнхенский клуб примет предложение об аренде Зиркзее до конца сезона за 1,5 млн евро с правом выкупа за 15 млн, сообщает журналист Николо Скира.

В этом случае форвард прибудет в Италию в понедельник и пройдет медосмотр для перехода в "Парму".