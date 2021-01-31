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Парма арендует у Баварии Зиркзее с правом выкупа
Нидерландец засиделся на лавке
Нападающий "Баварии" Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
19-летний нидерландец согласовал контракт с "крестоносцами" до 2025 года.
В "Парме" рассчитывают, что сегодня мюнхенский клуб примет предложение об аренде Зиркзее до конца сезона за 1,5 млн евро с правом выкупа за 15 млн, сообщает журналист Николо Скира.
В этом случае форвард прибудет в Италию в понедельник и пройдет медосмотр для перехода в "Парму".
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