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Возраст не имеет значения. ВИДЕО, как Рибери эффектно забил в своем 17-м сезоне подряд

Италия
(2 голосов)

Франк в 37 лет продолжает феерить

Возраст не имеет значения. ВИДЕО, как Рибери эффектно забил в своем 17-м сезоне подряд
Новина українською

Легендарный французский полузащитник переходил из "Баварии" в "Фиорентину", чтобы стать ментальным лидером для флорентийской команды и вывести ее на новый уровень. Пока удается не лучшим образом - фиалки лишь 11-е в турнирной таблице, что объясняется нестабильностью клуба и общим уровнем состава. Однако периодически Франк напоминает о том, что не так давно считался одним из сильнейших игроков в мире. Например, в игре с "Торино", которая открывала 20-й тур Серии А. Для Рибери этот гол стал знаковым, ведь Франк стал пятым игроком в истории, который забил в 17-м сезоне подряд. До него это сделали Месси, Роналду, Рамос и Хоакин.

Матч, кстати, завершился со счетом 1:1.

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В статье: Франк Рибери Фиорентина (Флоренция) лучшие голы
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Комментарии (1)
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Dandelion79
31.01.2021 в 11:16
А у Ібри уже 21 сезон із забитими голами - про це не згадали...
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