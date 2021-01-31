Возраст не имеет значения. ВИДЕО, как Рибери эффектно забил в своем 17-м сезоне подряд

Легендарный французский полузащитник переходил из "Баварии" в "Фиорентину", чтобы стать ментальным лидером для флорентийской команды и вывести ее на новый уровень. Пока удается не лучшим образом - фиалки лишь 11-е в турнирной таблице, что объясняется нестабильностью клуба и общим уровнем состава. Однако периодически Франк напоминает о том, что не так давно считался одним из сильнейших игроков в мире. Например, в игре с "Торино", которая открывала 20-й тур Серии А. Для Рибери этот гол стал знаковым, ведь Франк стал пятым игроком в истории, который забил в 17-м сезоне подряд. До него это сделали Месси, Роналду, Рамос и Хоакин.

Матч, кстати, завершился со счетом 1:1.