Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты

Полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт Серии А. Детали контракта между клубом и игроком пока не известны.

Под конец трансферного окна "горняки" всё же согласились отпустить 24-летнего хавбека к "бергамаскам". В СМИ называлась сумма от 700 тысяч до 1 миллион евро в качестве компенсации. Напомним, что у Коваленко завершалось соглашение с "Шахтером", летом Виктор мог стать игроком "Аталанты" бесплатно.

В новой команде Виктор заменит экс-игрока "Металлиста" Папу Гомеса, ранее отчалившего в "Севилью" из-за конфликта с Джан Пьеро Гасперини.

Читайте также Изгнание из рая. Сорванный эпилог Алехандро Гомеса

Таким образом Коваленко стал вторым украинцем в команде после Руслана Малиновского, который также является воспитанником "Шахтера", но в Бергамо переезжал из бельгийского "Генка". В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в Серии А и дошла до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Сейчас команда Гасперини занимает пятую строчку..

Виктор Коваленко громко заявил о себе в сезоне 2014/2015, когда вместе с "Шахтером" U-19 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. В течение турнира он отличился четырьмя голами, в частности, забивал в полуфинале и финале. В первой команде он дебютировал в 2014 году в Кубке Украины, а уже в 2015-м Мирча Луческу начал активно использовать его в системе ротации. В текущем сезоне Коваленко принял участие в 11 поединках, в которых забил четыре мяча. Всего за "Шахтер" он сыграл 199 матчей во всех турнирах (32 гола, 12 результативных передач).

С 2016-го года Коваленко выступает за сборную Украины. Сейчас на его счету 29 выходов в составе национальной команды.