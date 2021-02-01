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Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты

Италия
(4 голосов)

Второй украинец в составе

Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко стал игроком "Аталанты", сообщает официальный сайт Серии А. Детали контракта между клубом и игроком пока не известны.

Под конец трансферного окна "горняки" всё же согласились отпустить 24-летнего хавбека к "бергамаскам". В СМИ называлась сумма от 700 тысяч до 1 миллион евро в качестве компенсации. Напомним, что у Коваленко завершалось соглашение с "Шахтером", летом Виктор мог стать игроком "Аталанты" бесплатно.

В новой команде Виктор заменит экс-игрока "Металлиста" Папу Гомеса, ранее отчалившего в "Севилью" из-за конфликта с Джан Пьеро Гасперини.

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Таким образом Коваленко стал вторым украинцем в команде после Руслана Малиновского, который также является воспитанником "Шахтера", но в Бергамо переезжал из бельгийского "Генка". В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в Серии А и дошла до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Сейчас команда Гасперини занимает пятую строчку..

Виктор Коваленко громко заявил о себе в сезоне 2014/2015, когда вместе с "Шахтером" U-19 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. В течение турнира он отличился четырьмя голами, в частности, забивал в полуфинале и финале. В первой команде он дебютировал в 2014 году в Кубке Украины, а уже в 2015-м Мирча Луческу начал активно использовать его в системе ротации. В текущем сезоне Коваленко принял участие в 11 поединках, в которых забил четыре мяча. Всего за "Шахтер" он сыграл 199 матчей во всех турнирах (32 гола, 12 результативных передач).

С 2016-го года Коваленко выступает за сборную Украины. Сейчас на его счету 29 выходов в составе национальной команды.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко
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Комментарии (28)
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Dimka26 (Чернигов)
01.02.2021 в 16:16
С таким успехом лучше бы Шапаренко купили, который выглядит намного силльнее, моложе и перспективнее
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0
-1
Peace_da_ball (Aiberdeen)
01.02.2021 в 16:18
Він такий же дубовий як і Ковалєнко
Ответить
0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.02.2021 в 15:53
За два мешка картошки купили))))..отдадут в аренду в Лечче какое то ,и заработают больше)))
Ответить
0
-1
viajador (с. Печихвости)
01.02.2021 в 15:52
Зачем он им. За 700 000 евро...
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0
-1
avatar
IM-RM-DK (Miami)
01.02.2021 в 15:54
Это же чмохтар доплатил 700К
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2021 в 15:26
Наконец то
Ответить
0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
01.02.2021 в 15:11
Необична історія , Маліна здається набагато сильнішим, але не завжди навіть до основи подпускають, а тут Ковалєнко...здається навіть не гравець основи, але купують у Серію А...може на пєрспєктіву?
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+3
0
storm_ua (Николаев)
01.02.2021 в 15:05
потому что с такого ховна как кротодырка, надо уходить в 18-20 лет, что бы было время для адаптации в евро футболе...поздно он свалил
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+1
-3
Artemanat (Кривой Рог)
01.02.2021 в 15:26
С любой команды УПЛ нужно уходить до 22х,чтоб было пару лет на адаптацию!
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.02.2021 в 14:55
Ура! Красава! Витек - Ты лучший!
Ответить
+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
01.02.2021 в 14:52
Ярмола. коли його хотів купити не один клуб з Європи, переписав контракт з ДК з формуліровкою: не хочу йти безплатно. А ШД відпускає свого вихованця - гравця збірної за копійки. Болото.
Ответить
+2
-4
viajador (с. Печихвости)
01.02.2021 в 15:53
КоНо ж дерев'яний.
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.02.2021 в 14:50
Скоріше другий коцап...
Ответить
+2
-7
aleks68
01.02.2021 в 14:52
а ты третьим будешь моська от суркисов?тупая лижущая мразь
Ответить
+3
-3
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 14:55
А ты чем от него отличаешся? Точно так же ведёшь себя! Будь умнее!
+2
0
Hanter44 (Baburka)
01.02.2021 в 14:59
Они от злосит готовы обос:*аться
+1
-1
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
01.02.2021 в 15:09
хто "они"? его величество "Віктор Бокасса"
+1
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 14:49
Чем больше наших в топ-чемпионатах, тем сильнее сборная!
Ответить
+9
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.02.2021 в 14:51
Ага, Лунін он сидить на лавці вже третій рік в Реалі. Так і цей буде сидіти доки не віддадуть кудись у оренду.
Ответить
+1
-7
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 14:54
Третий год он не сидит, играл в аренде! В Реале наберется опыта и в запасе! Думаю, скоро будет играть или в Реале, или опять в аренде, а может и продадут!
+1
-1
avatar
dimonxman again (London)
01.02.2021 в 16:12
Мое субъективное мнение - вторым вратарем в Реале он больше научится чем первым в заре.ПС И дело тут не конкретно у Реале, а в уровне клуба. В любом топ 5 клубе топ 4 лиг он вторым больше научится, чем в любом клубе УПЛ (за исключением Динамо и Шахтера (в основе имею ввиду)).
0
0
ysebe1970 (Бровары)
01.02.2021 в 15:00
Сильнее наша сборная не станет.. Уровень Коваленко давно понятен .. Поэтому Вите надо прыгнут очень хорошо что бы играть за основу Аталанты а там посмотрим..
Ответить
0
-1
storm_ua (Николаев)
01.02.2021 в 14:48
титул баночник 2021 гарантирован
Ответить
+2
-7
Lion Killer (Львів)
01.02.2021 в 14:42
нехай щастить Віті
Ответить
+8
-1
ysebe1970 (Бровары)
01.02.2021 в 14:48
в чем .. там такой подбор.. не пойму Аталанту зачем им такой шлак как Коваленко и Миранчук..
Ответить
+4
-2
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
01.02.2021 в 14:51
Аталанта сильно играет, а значит, что с селекцией там все ок!
+3
-3
ysebe1970 (Бровары)
01.02.2021 в 14:54
в чем окей. все больше дает сбои эта селекция.. Лацио эту селекцию натянула.. Тянут старые игроки и Гасперини жалеет что убрал Гомеса тот в нужный момент тянул Аталанту..
0
-2
ffggpl (Харьков)
01.02.2021 в 15:51
ysebe1970, да я вижу, что ты с Гаспом в близких отношениях. Плакал он по Гомесу на твоем плече..:)
0
-1


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