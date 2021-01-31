ВИДЕО, как Златан пяткой забил гол на тренировке Милана

39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович на собственной странице в соцсети разместил видео своего эффектного гола. Игрок перевел мяч пяткой после подачи со стандарта от партнера на тренировке "росонери". Футболист подписал этот ролик "Ниндзя". За 40 минут пост набрал более 400 тыс лайков.

В этом сезоне Ибрагимович провел 16 матчей во всех турнирах за "Милан", записав в свой актив 14 голов и два ассиста. Контракт с клубом действителен до лета текущего года, однако не исключено продолжение соглашения между сторонами. Transfermarkt оценивает 39-летнего шведа в 5 млн евро, что делает его самым дорогим игроком в таком возрасте.