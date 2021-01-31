Серия А. Специи пора забыть о комплиментах

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Удинезе" 0:1

Гол: Де Пауль 52 (пен.)

Удаления: Сапонара 86 (вторая жёлтая) - Де Пауль 76 (вторая жёлтая)

По результатам "Специя" и "Удинезе" весьма схожи. У обеих по 18 очков. Обе борются против вылета. Обе неплохо играют против грандов и гораздо хуже - против команд своего уровня. Фриуланцы в последних двух турах остановили "Аталанту" и "Интер", но в последних четырёх матчах против команд из второй десятки набрали лишь три очка. Лигурийцы же выбили "Рому" из Кубка, чуть не отобрали у неё очки в лиге в сумасшедшем матче, но против второй десятки набрали лишь два очка в четырёх. Разница была в настроении. Но сегодня оно не сыграло.

Вторых весьма хвалят за яркую смелую игру, за девять забитых в трёх последних матчах. Первые же не побеждали в девяти подряд, а их тренер под угрозой отставки. Зато они опытнее. Качество игры и скорости обычно были низкими. В первом тайме разве что хозяин Гьяси пробивал головой в упор - вратарь отбил. А гость Деулофеу с острого угла попал в стойку. Во втором тайме Де Пауль реализовал пенальти после фола на Деулофеу. И счёт 1:0 сохранился до финального свистка. Даже после второй жёлтой карточки автору гола за срыв контратаки.

Очень важная победа для "Удинезе". А "Специи" пора разучиться слушать комплименты и научиться набирать очки. Даже цинично.