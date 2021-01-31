Бентанкур: Лучше Артура только Иньеста

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур похвалил партнёра по центру поля Артура после победы над "Сампдорией" (2:0).

"Мы играли очень хорошо в первом тайме, но должны былы убивать интригу раньше. Тем не менее, мы довольны победой.

Артур? Мама миа! Думаю, только Иньеста лучше чувствует себя с мячом в ногах. Играть с ним – одно удовольствие. У нас невероятная полузащита, ведь у нас также есть Маккенни, отлично дополняющий команду",– сказал Бентанкур Sky Sport.