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Бентанкур: Лучше Артура только Иньеста

Италия
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Родриго в восторге от партнёра по центру поля

Бентанкур: Лучше Артура только Иньеста
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Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур похвалил партнёра по центру поля Артура после победы над "Сампдорией" (2:0).

"Мы играли очень хорошо в первом тайме, но должны былы убивать интригу раньше. Тем не менее, мы довольны победой.

Артур? Мама миа! Думаю, только Иньеста лучше чувствует себя с мячом в ногах. Играть с ним – одно удовольствие. У нас невероятная полузащита, ведь у нас также есть Маккенни, отлично дополняющий команду",– сказал Бентанкур Sky Sport.

Напомним, Артур перебрался в "Ювентус" в рамках обмена на Миралема Пьянича, который отправился в "Барселону".

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В статье: Ювентус (Турин) Родриго Бентанкур Артур
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