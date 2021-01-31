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Сампдория – Ювентус 0:2. Обзор матча

Италия
(1 голосов)

Туринцы набрали важные три очка

Сампдория – Ювентус 0:2. Обзор матча
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"Ювентус" одолел "Сампдорию" в выездном поединке 20-го тура Серии А.

Победа была добыта благодаря голами Федерико Кьезы и Аарона Рэмзи.

"Сампдория" - "Ювентус" 0:2

Голы: Кьеза 20, Рэмзи 90+1

"Сампдория": Аудеро, Берешински, О. Колли, Йошида, Ауджелло, Кандрева (Янкто 81), Торсби, Экдаль, Адриен Силва (Дамсгор 63), Квальярелла (Торрегросса 68), Кейта Бальде (Рамирес 68)

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Куадрадо, МакКенни, Бентанкур (Рабио 75), Артур (Рэмзи 83), Кьеза (Алекс Сандро 84), Мората (Бернардески 78), Криштиану Роналду

Предупреждения: Торсби 24, Экдаль 30, Янкто 31, Дамсгор 87 - Бентанкур 37, Бернардески 89

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В статье: Ювентус (Турин) Сампдория (Генуя)
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