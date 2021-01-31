Серия А. Аталанта - Лацио 1:3. Коваленко придётся спасать

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 1:3

Голы: Пашалич 79 - Марушич 3, Корреа 51, Мурики 82

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер (Кальдара 78), Руджери (Малиновский 46), Миранчук (Пашалич 54), Иличич (Ламмерс 67), Д. Сапата (Муриэль 54)

"Лацио": Рейна, Лаццари, Патрик (Мусаккьо 38), Ачерби, Раду, Марушич, Лейва (Эскаланте 80), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 59), Иммобиле (Мурики 80), Корреа (А. Перейра 81)

Предупреждения: Патрик 23, Мусаккьо 57

В очных матчах "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини против "Лацио" Симоне Индзаги мы почти всегда видим спектакль красивой игры, ливень голов и драматические повороты. Видели дважды 3:2, дважды 3:3, 4:3. В последних шести были забиты 27 мячей. В среду в Кубке (3:2 с победным голом бергамцев вдесятером) реноме дуэли было поддержано на все сто. Оба тренера радовались замечательному матчу как болельщики. А с возвращением Иммобиле, Луиса Альберто, Лейвы, Лаццари, Дувана Сапаты, Йосипа Иличича мы ожидали уж что-то совершенно невероятное. Но в этот раз всё пошло иначе.

В мае 2019-го года команды уже встречались дважды в течение нескольких дней. Тогда вначале бергамцы создали очень много и победили, но затем Индзаги сделал работу над ошибками и в финале Кубка полностью перекрыл, задушил. Сегодня было похоже. В первые 43 минуты "Аталанта" не пробивала по воротам вообще и ничем не напоминала саму себя. "Лацио" открыл счёт отличным кручёным ударом Марушича издали, затем легко оборонялся. Милинкович-Савич замкнул навес Иммобиле в падении, и Голлини чудом перевёл мяч в стойку. Также вратарь взял непростой удар Луиса Альберто.

Причиной провального тайма "Аталанты" прежде всего была слабая игра латералей Меле и Руджери, вынужденных заменять Хатебура и Гозенса. А также полный провал Миранчука, игравшего под нападающими. Одной заменой Гасперини вроде бы решил оба вопроса. Вместо Руджери вышел Малиновский. Таким образом, хозяева перешли на схему 4-2-3-1, что для их тренера просто дикость. Руслан сразу же начал активничать в штрафной соперника. Однако первый удар нанёс "Лацио". Двое защитников проиграли верховую дуэль Иммобиле, и Корреа оставалось пробежать и переиграть вратаря.

Это ещё нельзя было считать концом. Ведь в июне "Лацио" вёл в Бергамо со счётом 2:0 и всё равно проиграл. Но здесь он выглядел абсолютно уверенным в своих силах и оборонялся всё так же спокойно. А "Аталанта" - разуверившейся в своих. Её перепасовки возле штрафной Рейны не принесли ничего, Голлини спас от выхода Лаццари на ворота. Муриэлю удалось прорваться мимо всех, он попал в стойку, и Пашалич добил. Но этого не хватило. Тем более, что и Индзаги показал, что умеет проводить замены. Милинкович-Савич послал в отрыв только-только вышедших на поле Перейру и Мурики.

"Аталанта" уступает в каком-либо турнире впервые после 14-ти матчей. Вроде бы ничего страшного. Она также может ссылаться на отсутствие своих латералей, а также лучшего центрального защитника Ромеро. Проблема в том, что за последние четыре месяца она лишь однажды связала две победы в лиге. Она крайне нестабильна. И даже более беспокоят тактические поражения Гасперини. От Дженнаро Гаттузо, Ивана Юрича, Клаудио Раньери, теперь от Индзаги. Даже неясно, какая помощь ей сейчас нужна. Коваленко способен помочь?

А "Лацио"? Он одержал пятую победу в лиге подряд и возвращает форму предыдущего сезона, когда боролся за Скудетто. И это ещё сегодня Иммобиле и Луис Альберто не особо выделялись.