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Гасперини: Матч с Лацио - одна из тех игр, в которых отдельные эпизоды приносят победу
Наставник клуба из Бергамо подвел итоги поражения от "орлов"
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после
"Первый гол позволил "Лацио" эффективно сыграть в свой лучший футбол. Мне не показалось, что мои игроки плохо выступили, но, к сожалению, мы пропустили глупые голы.
Это одна из тех игр, в которых отдельные эпизоды приносят победу гостям. В целом я не расстроен из-за игры "Аталанты". Сегодня нам пришлось отыгрываться, мы создавали моменты.
Мы верили, что сможем отыграться, у нас было больше сил, чем у "Лацио". Жаль, что случился третий гол, мы выравнивали ситуацию", – рассказал наставник команды из Бергамо.
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