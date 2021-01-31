Гасперини: Матч с Лацио - одна из тех игр, в которых отдельные эпизоды приносят победу

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями после поражения от римского "Лацио" в матче 20-го тура итальянской Серии А.

"Первый гол позволил "Лацио" эффективно сыграть в свой лучший футбол. Мне не показалось, что мои игроки плохо выступили, но, к сожалению, мы пропустили глупые голы.

Это одна из тех игр, в которых отдельные эпизоды приносят победу гостям. В целом я не расстроен из-за игры "Аталанты". Сегодня нам пришлось отыгрываться, мы создавали моменты.

Мы верили, что сможем отыграться, у нас было больше сил, чем у "Лацио". Жаль, что случился третий гол, мы выравнивали ситуацию", – рассказал наставник команды из Бергамо.