Серия А. Победа Гаттузо, достойная увольнения

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Парма" 2:0

Голы: Элмас 32, Политано 82

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руи (Хюсай 77), Элмас (Максимович 77), Демме, Зелински (Бакайоко 70), Лосано, Петанья (Политано 63), Л. Инсинье

"Парма": Сепе, Конти, Осорио, Д. Пеццелла (Бузи 79), Гальоло, Грасси (Эрнани 46), Бругман (Ман 80), Куртич (Сиприен 81), Куцка, Корнелиус, Жервиньо

Предупреждения: Демме 72, Элмас 75 - Гальоло 5, Д. Пеццелла 31, Конти 71, Бругман 76

Предсказать игру и результат "Наполи" в отдельном матче невозможно. В восьми последних в лиге на его счету два разгрома, простая победа, ничья и четыре поражения. Из-за последних и неудачи в Суперкубке Дженнаро Гаттузо угрожает увольнение, бушующие местные СМИ уже сообщали о разговоре Аурелио Де Лаурентиса с Рафаэлем Бенитесом. Правда, президент и спортивный директор Кристиано Джунтоли выдали заявления о полной поддержке Рино. Но ясно, что любая неудача может стать для него фатальной. Да даже унылая победа. Хватит ли сегодняшней унылой для удержания на посту?

"Наполи" вроде бы действовал умно, позволяя проигравшему семь из восьми своих последних матчей сопернику часто перепасовываться возле своей штрафной и готовясь перехватить. Но на самом деле прессинговал лениво и неорганизованно и не перехватывал. В позиционных атаках также не создавал. 5:0 по ударам по воротам в первом тайме - не только большой комплимент обороне неаполитанцев, третьей в лиге, а и большой камень в огород их атаки. Спас тайм от полной скуки неожиданный прорыв Элмаса с раскидыванием всех защитников. Да ещё Лосано чуть не попал с прострела Петаньи.

Второй тайм был более живым. Прежде всего - со стороны "Пармы". Она комбинировала уже в центре поля и выше, иногда неплохо атаковала, угрожала воротам. В третьей четверти матча владела мячом в два раза чаще. И это при том, что по сезону отстаёт от "Наполи" в этом на 12 мест. Она просто переигрывала апатичных растерянных "везувиани". Тем вновь пришлось полагаться на свою мощную оборону. Вообще-то, сработало. Оспина отдыхал. А на 82-ой минуте не позволили поработать Сепе. Осорио выбил на Политано, тот пробил с 17-ти метров, и мяч срикошетил от того же Осорио.

Следует отметить, что на 77-ой минуте Гаттузо перешёл на совершенно необычную для себя тактическую схему 3-4-3. Признак отчаяния? Вообще-то, помогло закрепить победу и выйти на четвёртое место. Помогло победить "Парму" после двух поражений от неё в предыдущем сезоне. После гола Политано ещё и Бакайоко и Инсинье попадали в стойки. Однако в целом выступила команда Дженнаро слабо. И не факт, что этот матч больше добавил ему в борьбе за кресло, чем убавил. А "Парма" впервые в своей истории в Серии А не побеждает в 11-ти матчах подряд. Она глубоко в зоне вылета.