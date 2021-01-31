Аталанта - Лацио 1:3. Обзор матча и видео голов

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Лацио" на выезде обыграло "Аталанту". Клуб из Бергамо прервал свою 15-ти матчевую беспроигрышную серию . Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский вышел в этой встрече во втором тайме и провел на поле 45 минут.

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Лацио" 1:3

Голы: Пашалич 79 - Марушич 3, Корреа 51, Мурики 82

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Меле, Де Роон, Фройлер (Кальдара 78), Руджери (Малиновский 46), Миранчук (Пашалич 54), Иличич (Ламмерс 67), Д. Сапата (Муриэль 54)

"Лацио": Рейна, Лаццари, Патрик (Мусаккьо 38), Ачерби, Раду, Марушич, Лейва (Эскаланте 80), Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро 59), Иммобиле (Мурики 80), Корреа (А. Перейра 81)

Предупреждения: Патрик 23, Мусаккьо 57