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Гаттузо: Меня убивают каждый день. Кажется, будто Наполи второй с конца

Италия
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Резонансное интервью итальянского наставника

Гаттузо: Меня убивают каждый день. Кажется, будто Наполи второй с конца
Новина українською

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о своем положении в клубе после победы над "Пармой" в рамках 20-го тура итальянской Серии А.

"Меня убивают каждый день. Кажется, будто мы вторые с конца. Некоторая критика в адрес игроков может существовать, но я не читаю прессу. Теперь мы победили "Парму", но если я проиграю следующие два матча, мы снова вернемся к этой теме.

С Де Лаурентисом у нас всегда были хорошие отношения, но я не могу отрицать, что за последние 15-20 дней я испытал некоторое разочарование из-за всего, что произошло. Я не лицемер. Но есть большое уважение. Он никогда не заставлял меня отступать касательно чего-либо. Я его сотрудник, я попросил у него Бакайоко, и он привел его мне. Уважение.

Однако, на мой взгляд, в плане менеджмента было плохо, точка. Я не позволял себе общаться с другими командами. Мне звонили, но я не соглашался. Я пропустил несколько встреч, потому что я такой человек", – рассказал итальянец.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Парма (Парма) Серия А Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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