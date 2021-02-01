Гаттузо: Меня убивают каждый день. Кажется, будто Наполи второй с конца

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо поделился мыслями о своем положении в клубе после победы над "Пармой" в рамках 20-го тура итальянской Серии А.

"Меня убивают каждый день. Кажется, будто мы вторые с конца. Некоторая критика в адрес игроков может существовать, но я не читаю прессу. Теперь мы победили "Парму", но если я проиграю следующие два матча, мы снова вернемся к этой теме.

С Де Лаурентисом у нас всегда были хорошие отношения, но я не могу отрицать, что за последние 15-20 дней я испытал некоторое разочарование из-за всего, что произошло. Я не лицемер. Но есть большое уважение. Он никогда не заставлял меня отступать касательно чего-либо. Я его сотрудник, я попросил у него Бакайоко, и он привел его мне. Уважение.

Однако, на мой взгляд, в плане менеджмента было плохо, точка. Я не позволял себе общаться с другими командами. Мне звонили, но я не соглашался. Я пропустил несколько встреч, потому что я такой человек", – рассказал итальянец.