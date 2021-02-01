Погоня Ювентуса, розовые очки Аталанты. Итоги 20-го тура Серии A

Торино - Фиорентина 1:1

Болонья - Милан 1:2

Сампдория - Ювентус 0:2

Интер - Беневенто 4:0

Специя - Удинезе 0:1

Аталанта - Лацио 1:3

Кальяри - Сассуоло 1:1

Кротоне - Дженоа 0:3

Наполи - Парма 2:0

Рома - Эллас Верона 3:1



"Дерби никогда на заканчивается. Заявка и ответ на неё", - таким был заголовок Gazzetta Dello Sport по итогам субботних матчей. Речь шла о скандальном Дерби Милана в Кубке, после которого обе команды быстро собрались. Хотя должна быть и о противостоянии "Ювентуса" с городом Миланом. "Милан", "Интер" и "Юве" добыли результаты на эконом-режиме. "Преследование "Ювентуса" в разгаре". Добыли результат и все другие гранды, кроме одного из участников очного матча. Тому участнику пора снимать розовые очки и начать серию побед. Хотя бы из двух.

Хватило результата

"Милан" уже давненько не впечатляет в игровом плане. А предыдущая неделя, с 0:3 от "Аталанты" и вылетом из Кубка от "Интера", и вовсе была весьма травматичной. Поэтому в Болонье его интересовал лишь результат. Стефано Пиоли ещё и остался доволен креативом и балансом в первые 80 минут и воспринял вполне нормально, что "нужно потеть для каждого очка". Рекорд клуба - 20 матчей в гостях подряд с забитыми, 16 с как минимум двумя, 17 без поражений, из них 13 побед - причины для радости. Тем более, что пришлось играть без лидера обороны Кьера и центральных атакующих полузащитников.

К игре вопросов немало. Без ЦАПов "Милан" даже уступал сопернику в комбинационной игре, больше полагался на лонгболлы и контратаки. Что отметил и наставник "Болоньи" Синиша Михайлович. Забил с помощью 13-го и 14-го пенальти в сезоне, по которым безоговорочный лидер лиги. По голам с игры он всего лишь седьмой. Причём Ибрагимович ещё и смазал свой. Михайлович заявил, что его команда играла лучше, создавала в открытой игре, была остановлена лишь вратарём гостей Доннаруммой. Да и сам Джиджо дважды чуть не привёз в концовке. "Со Златаном в составе мы бы выиграли со счётом 3:0".

Тем не менее, трое форвардов гостей создали много, и Скорупски работал тяжелее Доннаруммы. Даже впервые за десять лет "Милан" нанёс восемь ударов в створ ворот в первом тайме. Кроме паники в концовках обоих таймов, "россонери" выглядели уверенно. Их центр обороны отыграл очень хорошо, центр обороны соперника привёз два пенальти. Справедливых пенальти. Так что результат справедлив.

Хватило тайма

В результате "Ювентуса" сомнений меньше. "Сампдория", победитель "Интера", "Аталанты" и "Лацио", выигравшая три из четырёх последних матчей, могла осложнить ему жизнь. Андреа Пирло очень опасался подопечных Клаудио Раньери. Однако в итоге победа получилась рабочей, дежурной. В первом тайме "Юве" очень красиво динамично легко комбинировал. Одна из трёхходовок стала голевой. Во втором же тайме, кроме пары моментов, можно было говорить о спокойной чёткой обороне. А в концовке результат был закреплён. Мощное взвешенное выступление в стиле времён Массимилиано Аллегри.

Можно пожурить команду и за малое число ударов по воротам в матче (девять), и за пассивность после перерыва, усыпление игры. Щесны и Кьеллини всё же по разу пришлось тащить. Впрочем, при трёх матчах в неделю, перед Дерби Италии в Кубке во вторник сберечь силы, победить и не пропустить уже в четвёртом матче подряд во всех турнирах - отличное достижение. Пирло уже видит, как команда принимает ту форму, которую он желает. Защищает вновь не забившего Криштиану Роналду, указывая на его два очень важных предголевых паса. А Кьеллини увидел "выступление в стиле "Ювентуса".

Общая разница мячей 10:0 в четырёх матчах, восемь побед и поражение в девяти в 2021-ом году - очень хороший темп. Темп привычного "Ювентуса".

Игру "Интера" также можно разделить на таймы. В первом ему повезло с автоголом соперника уже в дебюте, далее же можно заявить, что футбола на поле не было. Защитник "Беневенто" Лука Кальдирола предупреждал перед матчем, что "Интер" будет разозлённым после унылой нулевой ничьей в Удине, но это не было заметно. Игра была очень похожа, Лаутаро Мартинес назвал её тяжёлой. Возможно, влияло отсутствие дисквалифицированного Антонио Конте на скамье запасных. Хотя его помощник Роберто Стеллини пошутил, что крики главного уже отпечатались в мозгу игроков и звучат там постоянно.

К счастью для "змей", пенальти за толчок Раноккии на Лападуле не был поставлен (всё же фол начался до штрафной), а во втором тайме игра изменилась. Мощное давление быстро заставило соперника дарить мячи. Что позволило Лаутаро и Ромелу Лукаку прервать четырёхматчевые "сухие" серии в лиге. Они исполнили просьбу Конте быть более безжалостными и нацеленными на ворота. И всё это опиралось на мощный центр поля и оборону, не позволившую ни одного удара по воротам Хандановича за матч. Под руководством, возможно, нашедшего себя на позиции "реджисты" Кристиана Эриксена.

В гостях "Интер" без побед в трёх последних матчах лиги. Дома - с семью победами подряд. Впервые с 2018-го года. Плюс оборона приближается к стандартам Конте. Весьма неплохо.

Победы под огнём

Матч "Наполи" также был разделён на два тайма. Оба принесли забитый мяч, ноль пропущенных без работы вратаря Оспины. Оба принесли тактические новации. Начало матча со схемой 4-3-3 позволило дополнительному опорнику Элмасу выйти на поле, в нужный момент пройти всех и забить. После перехода на 3-4-3 практически то же сделал Политано. Дженнаро Гаттузо остался доволен проявленным духом команды, сплочённостью, жёсткостью, умением ощущать опасность, чего ранее не было. По сравнению с двумя поражениями в сезоне 2019/20 от крайне неудобной для него "Пармы" виден прогресс.

Вот только такой позитив был перекрыт негативом и в игре, и в настроении. Голы были единственными яркими моментами неаполитанцев, они играли уныло, медленно, в креативе ничем не напоминали себя. А во втором тайме и вовсе уступили "Парме" в комбинационной игре, отбивались от аутсайдера. Уступили ему вдвое по владению мячом в третьей четверти. После матча Гаттузо признал эти проблемы. А также решил... жёстко атаковать прессу за "резню", которую устраивает ему, и даже своего босса Аурелио Де Лаурентиса за переговоры с другими тренерами. Тише от этого точно не стало.

Пресса продолжила "резню", отмечая преимущество "Пармы" в техническом плане, страх "Наполи". Corriere Dello Sport говорил о разочаровании, предсказуемой игре без ритма и подытожил: "Рино всё ещё в туннеле". Он держится от матча к матчу.

Паулу Фонсека также держится от матча к матчу на фоне переговоров его боссов с Массимилиано Аллегри, Маурицио Сарри. Также устроил войну, причём со своим капитаном Эдином Джеко. Но как раз сумел одержать две победы подряд с обильным креативом и семью забитыми. Убрать ту же "Верону", которой влетел "Наполи", и игры которой сам опасался. "Рома" позволила сопернику лишь один удар по воротам в первом тайме, забила трижды за девять минут, а затем довольно чётко играла по результату. Она разгромила "Верону" в итоге по ударам и в створ (6:1), и по воротам в целом (15:7).

Очень важная победа. Поскольку первая в сезоне над командой из Топ-9 лиги. Поскольку "Верона", переигравшая в гостях "Аталанту" и "Лацио" (и дома "Наполи"), не уступившая в гостях "Милану" и "Ювентусу", была убрана почти без проблем. Поскольку Борха Майораль безболезненно заменил Джеко, отличившись голом, ассистом и похвальной мобильностью. Поскольку Мхитарян вернулся после повреждения и забил. Поскольку уход с поля Смоллинга на 12-ой минутe из-за травмы не повлиял. Поскольку в семи последних матчах лиги добыты уже пять побед и ничья, что вовсе не похоже на кризис.

Худшая "Аталанта", лучший "Лацио"

"Аталанта" стала единственной из команд Топ-7, кто проиграл в 20-ом туре. Она проиграла такой же команде Топ-7. Проиграла в лиге впервые после десяти матчей. Она не особо далека от Топ-4. Вместе с тем, ныне не доказывает, что способна устроить свой обычный зимне-весенний спурт и догнать. За последние четыре месяца она лишь однажды выдала серию из двух побед подряд и более. Именно в обычно сильном январе её бросало то в жар, то в холод, от великолепной игры к полным выключениям. После победы над "Лацио" в Кубке вдесятером она несколько задрала нос. По которому и получила.

Гасперини заявил, что команда вовсе не разочаровала его, играла хорошо и проиграла из-за эпизодов и дурацких пропущенных. Наверное, он смотрел какой-то другой матч. На самом деле его смели. Симоне Индзаги быстро выполнил работу над ошибками (как и в 2019-ом году через десять дней после полного поражения) и полностью перекрыл кислород сопернику. Разумеется, ему помогло возвращение Чиро Иммобиле, Луиса Альберто, Лаццари, Лейвы, Раду. Бергамцы остались без ударов по воротам в первые 43 минуты, их осада во втором тайме была явно примитивной, а контратаки римлян - фатальными.

Grandissimo, практически идеально - так Tutto Atalanta оценил выступление гостей. А хозяев - "худшая версия "Аталанты" в сезоне". Последних можно оправдать отсутствием критически важных латералей Хатебура и Гозенса и лучшего центрального защитника Ромеро. Но ведь и с ними стабильности не было. К тому же, сам Гасперини наломал дров выходом не стабилизирующего Пессины под форвардами, а Миранчука, затем непонятным переходом на 4-2-3-1. А вот Симоне Индзаги тактически отработал отлично. И его команда заслуженно добыла пятую победу в лиге подряд, набрав форму прошлогодней зимы.

Следует отметить, что эта битва не закончилась и после финального свистка. Игроки "Лацио" праздновали, будто выиграли Скудетто, игроки "Аталанты" пытались вступить с ними в стычку. Гасперини после матча ехидно напомнил об общей статистике очных матчей в пользу его команды и о том, что всегда заканчивает сезон выше "Лацио". Помощник же Индзаги Массимилиано Фаррис предложил Джан Пьеро приехать на базу римлян и посмотреть на Кубок-2019, выигранный у бергамцев. Разворачивается настоящее дерби. Жаль, что в нынешнем сезоне они больше не встретятся. Разве что в Лиге Чемпионов.

Борьба против вылета

В борьбе против вылета очень важным был результат матча "Кротоне" - "Дженоа". Он просто подтвердил тенденции. "Акулы" тонут, а "грифоны" улетают. Давиде Баллардини не знает, как ему удалось так быстро оживить команду, хвалит игроков. На самом же деле он просто один из лучших пожарников в лиге. В семи матчах с ним "Дженоа" уступила лишь трём командам по набранным очкам (14). Важна также победа "Удинезе". После ничьих с "Аталантой" и "Интером" он наконец-то преуспел и против аутсайдеров в типичной вязкой битве. Серия из девяти матчей без побед прервана очень вовремя.

"Специя" же переела комплиментов за последние матчи против "Ромы". Она красива, но слишком наивна. А такие вылетают.

Ничьи "Кальяри" и "Торино" менее важны. Просто потому что стоят лишь одно очко. Тем не менее, вторые могут быть довольны тем, что во втором матче с Давиде Николой отыгрались на последних минутах во второй раз подряд. До него они проигрывали на последних минутах. А сарды, хотя и упустили победу над "Сассуоло" на 95-ой минуте, хотя бы прервали серию из шести поражений подряд. Эусебио Ди Франческо заявил о потере двух очков, но доволен отношением к игре, настроем, компактностью. Он верит в команду.

Украинский след

В принципе, замены Гасперини несколько изменили игру. Совершенно "мёртвая" до этого "Аталанта" начала хотя бы немного двигаться. Её гол создали оба вышедших на замену - Муриэль и Пашалич. Первая замена, в перерыве, также обещала многое. Руслан Малиновский заменил латераля Руджери. Играя то в качестве левого вингера, то под нападающим. Он начал активно, старался проходить соперников, загружать мячи в штрафную. Приходить в штрафную и пытаться найти мяч там. Он вышел на очень хорошую ударную позицию на 87-ой минуте и получил мяч.

Проблема в том, что все эти действия были неточными. Украинец слишком часто терял мяч, выиграл лишь два единоборства из восьми. Пасовал с низким процентом точности - 76. А удар наносил из неудобного положения, пяткой вывернутой ноги. Получилось слабо. В целом "Аталанта" затянула и его в болото провальной игры. И оценки от прессы были логичными - 5-5.5. Обычно - одни из худших в команде. Пытался, но слишком много ошибался и ничем не помог - таков вердикт СМИ.

Лучший игрок тура - Борха Майораль ("Рома"). Джеко не нужен?

Прорыв тура - форварды "Интера". Наконец-то забили

Разочарование тура - "Аталанта". Легкомысленное отношение

Лучший вратарь тура - Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"). Выручал

Лучший тренер тура - Симоне Индзаги ("Лацио"). Отлично поработал над ошибками в Кубке