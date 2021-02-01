Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко

Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталантой", пишут официальные сайты итальянского и украинского клубов.

24-летний хавбек будет выступать вместе с Русланом Малиновским.

По информации Transfermarkt.com, трансфер Коваленко обошелся "Аталанте" в 700 тысяч евро.

Всего украинский хавбек провел за "Шахтер" 200 матчей и забил 32 гола и сделал 12 ассистов, а также вошел в топ-50 бомбардиров в истории "горняков".