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Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко

Италия
(1 голосов)

Футболист стал игроком итальянского клуба

Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко
Новина українською

Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталантой", пишут официальные сайты итальянского и украинского клубов.

24-летний хавбек будет выступать вместе с Русланом Малиновским.

По информации Transfermarkt.com, трансфер Коваленко обошелся "Аталанте" в 700 тысяч евро.

Всего украинский хавбек провел за "Шахтер" 200 матчей и забил 32 гола и сделал 12 ассистов, а также вошел в топ-50 бомбардиров в истории "горняков".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Аталанта
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Комментарии (4)
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scorpius (Ck)
01.02.2021 в 16:05
Удачи тебе, Витя!
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.02.2021 в 16:16
Дякую!
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0
-1
viajador (с. Печихвости)
01.02.2021 в 15:54
Зачем он им?
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+1
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
01.02.2021 в 16:04
есть такое слово "НАДА"... или нет...
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+1
0


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