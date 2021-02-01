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Шахтер и Аталанта объявили о трансфере Коваленко
Футболист стал игроком итальянского клуба
Виктор Коваленко подписал контракт с "Аталантой", пишут официальные сайты итальянского и украинского клубов.
24-летний хавбек будет выступать вместе с Русланом Малиновским.
По информации Transfermarkt.com, трансфер Коваленко обошелся "Аталанте" в 700 тысяч евро.
Viktor #Kovalenko è un nuovo giocatore dell’#Atalanta! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 1, 2021
Benvenuto Viktor! ????????
Viktor Kovalenko is a new Nerazzurri player! ????????
ласкаво просимо Віктор! ????????????????
⠀#WelcomeKovalenko #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/zWf69L3N8V
Всего украинский хавбек провел за "Шахтер" 200 матчей и забил 32 гола и сделал 12 ассистов, а также вошел в топ-50 бомбардиров в истории "горняков".
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