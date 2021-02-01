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СМИ: Непростое положение Интера может заставить клуб продать Хакими

Италия
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И есть два претендента из АПЛ

СМИ: Непростое положение Интера может заставить клуб продать Хакими
UA-Футбол
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Летом 2020-го года "Интер" подписал Ашрафа Хакими из мадридского "Реала". Сумма сделки составила 40 миллионов.

Итальянские СМИ несколько недель назад сообщили, что миланский клуб испытывает определенные экономические проблемы и не выплатил "Реалу" первый транш за Ашрафа. Вполне возможно, что из-за этого марроканец будет продан летом.

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По данным The Athletic, претндента два, и оба из АПЛ. Сейчас интерес к футболисту проявляют "Арсенал" и "Челси", готовые вступить в борьбу за футболисту летом. Сам игрок, как передает источник, готов к переезду.

В текущем сезоне Ашраф провел 27 игр и забил шесть голов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Интер (Милан) Челси (Лондон) Ашраф Хакими
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