СМИ: Непростое положение Интера может заставить клуб продать Хакими

Летом 2020-го года "Интер" подписал Ашрафа Хакими из мадридского "Реала". Сумма сделки составила 40 миллионов.

Итальянские СМИ несколько недель назад сообщили, что миланский клуб испытывает определенные экономические проблемы и не выплатил "Реалу" первый транш за Ашрафа. Вполне возможно, что из-за этого марроканец будет продан летом.

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По данным The Athletic, претндента два, и оба из АПЛ. Сейчас интерес к футболисту проявляют "Арсенал" и "Челси", готовые вступить в борьбу за футболисту летом. Сам игрок, как передает источник, готов к переезду.

В текущем сезоне Ашраф провел 27 игр и забил шесть голов.