Рома подтвердила аренду 19-летнего американского защитника

Паулу Фонсека получил нового правого защитника. Об этом сообщает пресс-служба "Ромы".

Был арендован 19-летний американец Брайан Рейнолдс. За аренду игрока римский клуб выплатит сто тысяч евро, а по итогам сезона сможет выкупить футболиста за пять с половиной миллионов.

???? Welcome to #ASRoma, Bryan Reynolds! ????????



As a club we are proud to continue supporting missing children charities around the world - working together to improve the chances that youngsters across the globe will be returned home safely. ♥️ pic.twitter.com/JaM9oK0Ea3