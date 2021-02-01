Парма сумела арендовать 19-летнего нападающего Баварии

Итальянская "Парма" сумела заключить контракт с 19-летним нападающим Джошуа Зиркзе.

По данным официального сайта клуба, форвард "Баварии" был арендован до конца сезона. Также в сделке прописана право выкупа за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Зиркзе четыре матча за взрослую команду "Баварии".