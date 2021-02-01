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Парма сумела арендовать 19-летнего нападающего Баварии
И даже есть право выкупа
Итальянская "Парма" сумела заключить контракт с 19-летним нападающим Джошуа Зиркзе.
По данным официального сайта клуба, форвард "Баварии" был арендован до конца сезона. Также в сделке прописана право выкупа за 15 миллионов евро.
Benvenuto @JoshuaZirkzee! ✍????????????— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) February 1, 2021
????➡️ https://t.co/jpTUy3Ed54#ForzaParma pic.twitter.com/baIvXd2Rx3
В текущем сезоне на счету Зиркзе четыре матча за взрослую команду "Баварии".
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