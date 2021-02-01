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Парма сумела арендовать 19-летнего нападающего Баварии

Италия
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И даже есть право выкупа

Парма сумела арендовать 19-летнего нападающего Баварии
UA-Футбол
Новина українською

Итальянская "Парма" сумела заключить контракт с 19-летним нападающим Джошуа Зиркзе.

По данным официального сайта клуба, форвард "Баварии" был арендован до конца сезона. Также в сделке прописана право выкупа за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Зиркзе четыре матча за взрослую команду "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Парма (Парма) Джошуа Зиркзе
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