Италия
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Пирло: Ювентус сделал правильные выводы после поражения Интеру
И завтра они сыграют снова
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед кубковым матчем против "Интера".
"Я хочу, чтобы команда осознала свою силу. Мы вышли в полуфинал кубка Италии, но впереди не решающий матч, а только первый.
Мы сделали правильные выводы после поражения "Интеру". Это нас научило, что если мы не сконцентрированы, то мы не "Ювентус". Нам нельзя расслабляться", - заявил Пирло.
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Начало завтрашнего матча "Интер" - "Ювентус" в 21:45.
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