Пирло: Ювентус сделал правильные выводы после поражения Интеру

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед кубковым матчем против "Интера".

"Я хочу, чтобы команда осознала свою силу. Мы вышли в полуфинал кубка Италии, но впереди не решающий матч, а только первый.

Мы сделали правильные выводы после поражения "Интеру". Это нас научило, что если мы не сконцентрированы, то мы не "Ювентус". Нам нельзя расслабляться", - заявил Пирло.

Начало завтрашнего матча "Интер" - "Ювентус" в 21:45.