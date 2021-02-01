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Пирло: Ювентус сделал правильные выводы после поражения Интеру

Италия
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И завтра они сыграют снова

Пирло: Ювентус сделал правильные выводы после поражения Интеру
UA-Футбол
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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед кубковым матчем против "Интера".

"Я хочу, чтобы команда осознала свою силу. Мы вышли в полуфинал кубка Италии, но впереди не решающий матч, а только первый.

Мы сделали правильные выводы после поражения "Интеру". Это нас научило, что если мы не сконцентрированы, то мы не "Ювентус". Нам нельзя расслабляться", - заявил Пирло.

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Начало завтрашнего матча "Интер" - "Ювентус" в 21:45.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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