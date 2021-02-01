Конте не беспокоится из-за отсутствия Лукаку в игре против Ювентуса

Главный тренер "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий накануне полуфинального матча кубка Италии против "Ювентуса".

"К "Ювентусу" нужно относится с большим уважением, мы должны быть идеально подготовленными. Выход в финал будет решаться по итогу двух игр и нам нужно будет отдать все силы.

Лукаку? Это не первый раз, когда его не будет. В матче сыграют Лаутаро и Алексис, которые уже играли в паре. Ромелу же сможет подготовиться к матчу чемпионата", - заявил Конте.

Напомним, что Лукаку пропустит матч из-за перебора желтых. В текущем сезоне бельгиец провел 26 матчей и забил 20 голов.