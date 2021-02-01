Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Конте не беспокоится из-за отсутствия Лукаку в игре против Ювентуса
Есть и другие форварды
Главный тренер "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий накануне полуфинального матча кубка Италии против "Ювентуса".
"К "Ювентусу" нужно относится с большим уважением, мы должны быть идеально подготовленными. Выход в финал будет решаться по итогу двух игр и нам нужно будет отдать все силы.
Лукаку? Это не первый раз, когда его не будет. В матче сыграют Лаутаро и Алексис, которые уже играли в паре. Ромелу же сможет подготовиться к матчу чемпионата", - заявил Конте.
Напомним, что Лукаку пропустит матч из-за перебора желтых. В текущем сезоне бельгиец провел 26 матчей и забил 20 голов.
Популярное сейчас
- Официально. Виктор Коваленко стал игроком Аталанты
- Милан на два очка опережает Интер, будущий клуб Коваленко седьмой. Таблица Серии А - 2020/21
- Барса догнала Реал, Атлетико на десять очков впереди. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Луческу поставил в пример молодым игрокам историю карьеры Малиновского
- Украинская Ванда Нара. Скандальная девушка защитника Шахтера станет футбольным агентом
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО