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Конте не беспокоится из-за отсутствия Лукаку в игре против Ювентуса

Италия
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Есть и другие форварды

Конте не беспокоится из-за отсутствия Лукаку в игре против Ювентуса
UA-Футбол
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Главный тренер "Интера" Антонио Конте дал свой комментарий накануне полуфинального матча кубка Италии против "Ювентуса".

"К "Ювентусу" нужно относится с большим уважением, мы должны быть идеально подготовленными. Выход в финал будет решаться по итогу двух игр и нам нужно будет отдать все силы.

Лукаку? Это не первый раз, когда его не будет. В матче сыграют Лаутаро и Алексис, которые уже играли в паре. Ромелу же сможет подготовиться к матчу чемпионата", - заявил Конте.

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Напомним, что Лукаку пропустит матч из-за перебора желтых. В текущем сезоне бельгиец провел 26 матчей и забил 20 голов.

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В статье: Ювентус (Турин) Антонио Конте Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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