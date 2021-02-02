Герой футбольного дня. Виктор Коваленко

Пожалуй, это главное событие всего зимнего трансферного окна в Украине. И самое многообещающее.

За последние годы из Украины в лиги побольше уехало немало исполнителей, но преимущественно это были либо парни, засветившиеся вне "Динамо" и "Шахтера" (Малиновский, Яремчук, Швед), либо банальные середняки (Безус, Макаренко, Соболь). А вот чтобы игрок национальной сборной, да еще и с хорошими перспективами в "Шахтере" предпочел эту теплую ванну вызову в Серии А - это что-то новое для Украины.

Правда, тут надо вынести за скобки Ярмоленко, который все-таки уехал из "Динамо", но уже в том возрасте, когда его организм не адаптировался к новым нагрузкам и развалился на части. Коваленко не повторил его ошибку и уехал в 24.

Вчера, когда он подписывался в "Аталанте", много говорили о 700 тысячах компенсации, которые получит "Шахтер"; о 2 млн зарплаты Виктора в Бергамо; о других цифровых деталях, которые в данном случае вторичны. Тот же оклад доказывает всего лишь вес "Шахтера" в европейском футболе. Да, у игроков "Горняков" отличная репутация. Вспомните хотя бы, сколько "МЮ" отвалил за Фреда и кому интересны Додо с Соломоном.

Но и это не главное. На первом месте Коваленко и его риск, за который Виктора нужно хвалить. В Украине чемпионат не только слаб, а еще и поразительно однообразен. Если бы не Виктор Скрипник, то мы бы совсем соскучились в перерывах между матчами "Шахтера" и "Динамо". Бесконечные штурмы глубоких оборон - это не футбол.

Такое однообразие соперников порождает стагнацию в развитии игроков. Тот же Ярмоленко прекрасно справлялся с опекунами-клонами невысокого качества, убирал их одним финтом и укладывал мяч в дальний угол. Этого маневра ему вполне хватало, чтобы разрывать УПЛ. А вот на высшем уровне соперники очень разные, и для успеха нужно намного больше скиллов. Заполнить эти пробелы, когда тебе под 30, нереально.

Коваленко тоже года два-три потоптался на месте, но у него все еще есть время. Как бы мы не критиковали Витю за невнятные матчи в "Шахтере", как бы не ругали его не слишком удачные выходы за сборную, талант у него в наличии. В юниорах он вообще блистал на всю Европу, да и потом эпизодически показывал игру топ-класса. Коваленко может сыграть на разных позициях в центре поля, он способен создавать моменты, двигать мяч, но вместе с тем неоднократно выполнял сложные оборонительные задачи, особенно в сборной у Шевченко.

При должном подходе к делу он может быть полезен "Аталанте", которая в ее нынешнем виде очевидно доживает последние дни. Это была команда Папу Гомеса - вся эта конструкция, подарившая бергамаскам четвертьфинал ЛЧ, словно нанизывалась на него и его маневры. Теперь аргентинца нет, и Гасперини нужно придумать что-то новое. Тем более, что другой гений Йосип Иличич явно ходит по краю и рассчитывать на него после каждого нового срыва все сложнее.

В "Аталанте" будущего точно будет место для Руслана Малиновского, который и без того получает вдоволь игровых минут. А вот про Виктора Коваленко такого пока сказать нельзя. Никто, даже Гасперини пока не знает, как он себя проявит.

Очевидно, что если Витя выложится и ему повезет - Украина получит еще одного топового центрхава вдобавок к уже имеющимся Малиновскому и Зинченко. С другой стороны, если бы Коваленко остался в "Шахтере", то 2022-й он бы точно не встретил в турецком середняке. А теперь все может быть. Тепличные условия остались позади, а впереди - мир больших возможностей, в котором ты либо смог, либо... в турецком середняке. Посмотрим, как у Вити выйдет, но за риск - респект.