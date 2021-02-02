Коваленко среди безденежья. Итоги январского Меркато в Серии А

Вчера закрылось январское трансферное окно в Серии А. Как и ожидалось, оно не принесло много громких изменений. Финансовая ситуация большинства команд не позволила. Как и недоверие некоторых спортивным директорам. Было настолько сухо, что победителем Меркато можно даже объявить "Парму" или "Кальяри". Команды не могли договориться даже об обменах - реальных и экономически оправданных видах трансферов. К счастью для украинских болельщиков Серии А, трансфер Виктора Коваленко в "Аталанту" обеспечил интерес к лиге и её Меркато.

"Милан"

В октябре Паоло Мальдини попал под огонь критики. Стартовый состав "Милана" не был усилен, скамья запасных - недостаточно. Операция с подписанием защитника была растянута до последнего и в итоге провалилась. Именно поэтому, несмотря на лидерство, "россонери" не выглядели способными выдержать полный сезон. Однако в январе Паоло явно исправился. Он умудрился с минимальными средствами неплохо усилить команду. А также удачно отпустить некоторых игроков, висевших на команде "мёртвым грузом". В "Милане" теперь нет ненужных игроков. И такого мы не слышали лет восемь.





Взятый в аренду у "Челси" 23-летний Фикайо Томори уже помог команде, у которой центральные защитники вылетают постоянно. Он хорошо отыграл в кубковом дерби и в Болонье в лиге. Физическая мощь, выбор позиции, агрессия и уверенность в себе заметны. Его приход позволил отправить из команды ненужных защитников Дуарте и Мусаккьо. После лет страданий. Опытный опорник Суалихо Мейте всё ещё сырой после сидения на скамье запасных "Торино", но он очень опытен и силён физически. Он способен немало помочь команде, которой иногда приходилось ставить в центр поля правого защитника.

Ну а Марио Манджукич, если не будет травмирован, если наберёт форму после почти двух лет вне европейского футбола, обещает стать одним из важнейших приобретений сезона. Златан Ибрагимович пропустил половину первого круга, без него пришлось менять стиль и было потеряно первое место в лиге по верховым дуэлям. Теперь менять стиль не нужно. Да и по характеру чемпиона, настырности, уверенности в себе они схожи. А взят хорват лишь на полгода с не заоблачной зарплатой в 1.8 миллиона.

Добавлю, что "россонери" отправили в "Парму" правого защитника Андреа Конти и форварда Лоренцо Коломбо в "Кремонезе". Также в рамках избавления от ненужных. За Андреа они выручат семь миллионов, если "Парма" останется в Серии А. Неплохо.

"Аталанта"

Второе место среди команд Топ-7 заняла "Аталанта". Ей удалось сплавить в аренды ненужных Мохику, Пиччини и Депаоли, подтверждая слова ненавистника ротации Джан Пьеро Гасперини о том, что желает видеть состав из 16-17 игроков. Продажа Амада Диалло, практически не игравшего на взрослом уровне, в "Манчестер Юнайтед", за сумму, которая может достигнуть и 35-ти миллионов - очередной мастер-класс семьи Перкасси. А уже бывшего капитана и легенду Алехандро Гомеса после войны на истощение с ним удалось продать в "Севилью", хотя бы получив за него больше, чем платили в своё время.

Покупки также перспективны. 23-летний датский латераль Иоаким Меле - игрок как раз в стиле "Аталанты". Мощный, скоростной, из Чемпионата Бельгии, был его победителем вместе с Русланом Малиновским. Он способен разгрузить Хатебура и Гозенса. Пока что он ещё сыроват, что было заметно в матчах против "Лацио", но потенциал, несомненно, присутствует. Со стороны весьма удачным выглядит и переход Виктора Коваленко. Итальянские СМИ оценили трансфер, учитывая смешную сумму, резюме игрока сборной с опытом в Лиге Чемпионов, и вместе с тем молодость, весьма положительно.

С другой стороны, мы знаем о Викторе побольше. Я ещё напишу о переходе отдельно. Здесь же лишь коротко опишу позицию клуба. Игрок несомненно в карьерном кризисе, а "Аталанта" лучшая в реабилитации таких игроков. Он разнообразный игрок, способен сыграть на трёх позициях, что всегда похвально. Он стоит гораздо больше, чем за него заплачено, так что бергамцы думают и о бизнесе. На его позиции много конкурентов, что плохо, но никто из них не поражает, что хорошо. И его взяли на полгода раньше именно для адаптации. Последнее подтвердил его агент Вадим Шаблий. Его будут ждать.

"Рома"

На этом список полностью довольных Меркато команд Топ-7 заканчивается. "Рома" ближе всех к ним. Она вернула любимца болельщиков Стефана Эль-Шаарави. Эльша уже заявил о желании бороться за команду и ощущении дома так, будто он воспитанник Примаверы клуба и коренной римлянин, а не выходец из "Дженоа" и "Милана". И в клубе не скрывали радость от таких слов. Новый правый защитник Брайан Рейнолдс также восхищён клубом, произнёс в первом интервью слово "супер" немало раз. Он выбрал "Рому" за счёт "Ювентуса" из-за духа клуба и игровой практики, и это также рады слышать.

Правда, могло быть и гораздо лучше. От новых владельцев ожидали большего, чем свободный агент из Китая без игровой практики и арендованный из США. Позиция Эльши наименее нуждалась в усилении, ведь там блистают Мхитарян, Педро, Лоренцо Пеллегрини. На позиции центрфорварда, где помощь нужна, он уже забыл, как играть. Способен ли Рейнолдс решить вечную проблему на правом фланге? Болезненные проблемы вратаря и опорной зоны точно никто не решит. Не решена и проблема Эдина Джеко. Опального капитана не удалось обменять. Ныне он на трибунах, и немало игроков его поддерживают.

Паулу Фонсека обещал встретиться с Эдином после закрытия трансферного окна. Если удастся найти общий язык - можно даже будет записать его в январские усиления. Если же нет - речь о большом бельме на глазу сезона.

"Интер" и "Ювентус"

Другие команды Топ-7 Меркато проспали. "Интер" и "Ювентус" - по объективным причинам. У "нерадзурри" огромные финансовые проблемы, прежде всего с ликвидностью. Зарплаты за ноябрь обещают выплатить лишь в мае, да и на это денег ныне нет. Уж точно - на трансферы. Если уж даже требовательный Антонио Конте призвал "забыть о слове "хочу"... А Джузеппе Маротта прямо заявляет, что эра Топ-трансферов и Топ-зарплат закончена. В "Ювентусе" проблема далеко не такая острая, но его экономическое положение ухудшается уже третий год. Отсюда и бухгалтерские трюки имени Артура-Пьянича.

Конте хотел центрфорварда в помощь Лукаку. Но обменять Джеко на Алексиса Санчеса не удалось, а денег на прямой переход нет. Ведь Раджу Наингголана удалось отправить лишь в аренду, а Кристиан Эриксен остался. "Юве" также искал форварда-дублёра, Джеко и Джанлука Скамакка рассматривались. Не срослось. А об усилении проблемных позиций - левого фланга у миланцев, центра поля у туринцев - никто и не думал. В опорной зоне последних состоялось лишь одно движение. Сами Хедира наконец-то согласился уйти и сэкономить клубу почти пять миллионов зарплаты. Свободным агентом в "Герту".

"Ювентус" провожал немца трогательными твитами и видео, но прежде всего - с облегчением. По большому счёту, он покинул клуб уже год назад. Только деньги за это пришли лишь сейчас.

"Лацио" и "Наполи"

"Лацио" и "Наполи" выплатили зарплаты вовремя. Первые даже уже выплатили за февраль и март. Значит, могли и поработать с трансферами. Тем более, что римлянам были срочно нужны усиления в обороне, а неаполитанцам не помешали бы защитники и центрфорвард. Но в итоге лишь "лациале" взяли игрока. За Маттео Мусаккьо из "Милана" заплачен всего миллион. Симоне Индзаги был рад приходу игрока с опытом в лиге. И аргентинец сразу же неплохо ввязался в бой. На флангах же до сих пор нет альтернативы Лаццари и Марушичу. Хотя Индзаги рассчитывает на капитана Лулича. Не игравшего почти год.

У "Наполи" слева в обороне проблема также давняя. Руи подменяет либо слабый после тяжёлых травм Гулям, либо правый защитник Хюсай. В центре атаки нет усиления, хотя Мертенс и Осимхен очень много пропускают, а Петанья сильно устал и забивает мало. Находящийся под огнём Дженнаро Гаттузо не раз заявлял: "Посмотрел бы я на "Интер" без Лукаку и Лаутаро". Реакция клуба? Освобождение двух форвардов. Фернандо Льоренте ушёл свободным агентом в "Удинезе", а полугодичная война с Аркадиушем Миликом закончилась уходом в Марсель, за который "Наполи" выручит от восьми до 12-ти миллионов.

Следует отметить, что Клаудио Лотито и Аурелио Де Лаурентис крайне недовольны работой своих спортивных директоров на трансферном рынке, считают почти все их трансферы последнего года провальными. Спортдир "Наполи" Кристиано Джунтоли и вовсе на пути домой. Именно потому он и Игли Таре не получили суммы на трансферы в январе. Хотя, возможно, это лишь отмазка при нежелании выкладывать деньги вообще.

Аутсайдеры и середняки

Если измерять скачок силы команды после Меркато, то "Парма" даже лучшая в лиге. Её новые американские владельцы - семья Краузе - как раз отработали очень прилично. Они не повторили своих ошибок последних дней летнего Меркато, а брали сильных игроков за немалые деньги. 13 миллионов за Денниса Мана - рекорд румынской лиги. Об этом атакующем полузащитнике говорят уже давно. Аренда Джошуа Зиркзее из "Баварии" - очень сильный ход. С ними худшая атака лиги заиграет новыми красками. Конти, Маттео Бани из "Дженоа" и талант из "Панатинаикоса" Загаритис способны усилить оборону.

Её сосед по зоне вылета "Кальяри" лишь арендовал, но качественно. Опорную зону должны явно усилить Наингголан и Данкан из "Фиорентины". А также вернувшийся из "Специи" Дейола. В центре обороны Даниэле Ругани хочет играть после полугода неудач в "Ренне". Перспективный Калабрези обменян в "Болонье" на Фараго. Также разгружены Калигара, Олива и Пизакане. "Торино" взял Санабрию (даже заплатил семь миллионов "Бетису") и Мандрагору. Оба очень довольны переходом к Давиде Николе. Доволен и сам тренер, ведь кому-то пора помогать Белотти с голами, а кому-то - Ринкону в центре поля.

Последняя команда лиги "Кротоне" также сделала, что могла. Вряд ли им хватит Адама Унаса и Самуэля Ди Кармине для спасения, но сами игроки неплохи. "Дженоа" явно усилила центр поля Кевином Строотманом и Портановой (куплен за 10 миллионов), отыгравшим пару матчей за "Ювентус". Онген из "Зальцбурга" - также неплохое усиление. И, что самое важное, удалось удержать Скамакку. "Болонья" надеется, что размен Денсвила, Калабрези и Паса на Фараго и Сумаро способен улучшить её ужасную оборону. Скорее да, чем нет.

Другие команды, которым угрожает вылет, усилились плохо. "Специя" добавила флёра в лице Риккардо Сапонары, но стабильности от него не дождаться. А в обороне и центре поля, несмотря на обилие пропущенных, усилений нет. А "Удинезе" слишком быстро отказался от таких хороших игроков как Мандрагора и Кевин Лазанья. Заменит ли Льоренте последнего? Не факт.

Что же касается середняков, то они усилились точечно. "Беневенто" надеется, что Депаоли закроет проблемный фланг обороны, а звезда Футбольного Менеджера всё ещё 21-летний всё ещё талант Адольфо Гаич (арендован у московского ЦСКА) поможет в атаке. "Сампдории" был нужен мощный центрфорвард для ротации, и Эрнесто Торрегросса уже забил. Замечательная "Верона", которой не хватает лишь забивного центрфорварда, надеется, что нашла такого в Лазанье. Очень может быть. Она зачем-то ещё взяла опорника Стураро в "Дженоа".

"Фиорентина" надеется, что нашла бомбардира либо второго форварда на подмену Рибери в Александре Кокорине. Этот трансфер также больше подпадает под категорию "зачем-то". В последние годы ныне 29-летний игрок гораздо больше времени провёл в тюремном заключении и в больницах, где лечился от травм, чем на поле. Взятый у "Наполи" Кевин Малькюи также пропустил очень много из-за травмы и совершенно не в форме. Очень странные приобретения, тем более, что француз заменил Лиролу, зачем-то отданного в марсельский "Олимпик".

"Сассуоло" также удивил. Тем, что не подписал никого. Хотя падает с ног, слаб в центре обороны и поля и страдал из-за отсутствия подмены главному форварду Капуто.