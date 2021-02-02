Джеко приступил к тренировкам. Игроку удалось сгладить конфликт с Фонсекой

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, пишет журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, руководству римского клуба удалось сгладить конфликт между боснийцем и главным тренером команды Паулу Фонсекой. Тем не менее португальский специалист пока не намерен возвращать Эдину капитанскую повязку.

Из-за конфликта с Фонсекой в последнее время Джеко тренировался отдельно от партнёров по "Роме". Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся.