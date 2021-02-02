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Джеко приступил к тренировкам. Игроку удалось сгладить конфликт с Фонсекой
Но тренер пока не спешит возвращать игроку капитанскую повязку
Нападающий "Ромы" Эдин Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, пишет журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, руководству римского клуба удалось сгладить конфликт между боснийцем и главным тренером команды Паулу Фонсекой. Тем не менее португальский специалист пока не намерен возвращать Эдину капитанскую повязку.
Из-за конфликта с Фонсекой в последнее время Джеко тренировался отдельно от партнёров по "Роме". Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся.
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