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Джеко приступил к тренировкам. Игроку удалось сгладить конфликт с Фонсекой

Италия
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Но тренер пока не спешит возвращать игроку капитанскую повязку

Джеко приступил к тренировкам. Игроку удалось сгладить конфликт с Фонсекой
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Нападающий "Ромы" Эдин Джеко вернулся к тренировкам с одноклубниками, пишет журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, руководству римского клуба удалось сгладить конфликт между боснийцем и главным тренером команды Паулу Фонсекой. Тем не менее португальский специалист пока не намерен возвращать Эдину капитанскую повязку.

Из-за конфликта с Фонсекой в последнее время Джеко тренировался отдельно от партнёров по "Роме". Сообщалось, что 34-летний футболист попросил клуб отпустить его до закрытия зимнего трансферного окна, однако переход так и не состоялся.

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В статье: Эдин Джеко Рома (Рим)
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