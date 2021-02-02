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Интер - Ювентус. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча

Италия
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Кто выйдет в финал Кубка Италии?

Интер - Ювентус. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча
UA-Футбол
Новина українською

Две недели назад Интер победил Ювентус в рамках Серии А. При этом команда Антонио Конте сделала это весьма убедительно. Но то был чемпионат, это - Кубок, в котором одна ошибка может перечеркнуть весь проделанный путь. На прошлой неделе Лукаку повздорил с Ибрагимовичем, но его команда в итоге победила. В этот раз Ромелу столкнется лицом к лицу с Роналду - еще одним конкурентом в гонке бомбардиров. Чьи аргументы в итоге окажутся более убедительными? Смотрите прямую видео трансляцию поединка Интер - Ювентус, которая начнется в 21:45.

Кубок Италии. Полуфинал
2 февраля. Милан. Стадион Джузеппе Меацца
Интер (Милан) 21:45 Ювентус (Турин)

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) Кубок Италии
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