Монца может подписать контракт с Рибери

Нападающий "Фиорентины" Франк Рибери ближайшим летом может пополнить состав "Монцы". Об этом пишет Football Italia.

Руководство "Монцы" планирует к лету вывести свою команду в Серию А. Подписание возрастного француза, который имеет большой опыт выступлений на высшем уровне, должно поспособствовать развитию молодых игроков "Монцы".

В составе бело-красных уже выступают такие знаменитые футболисты, как Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли. Их контракты с клубом рассчитаны как раз до следующего лета, но Берлускони намерен сохранить в команде главных звёзд.