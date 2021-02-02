Италия
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Манчини заявил, что покинет сборную Италии после Мундиаля в 2022-м году
И даже своих возможных сменщиков
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что покинет свой пост в 2022-м году.
"Я не буду тренером сборной после Чемпионата мира в 2022-м году. Планирую вернуться к клубной работе. Кто меня может заменить? Не знаю, возможно Анчелотти, Аллегри и Гасперини смогут работать со сборной", - заявил Манчини.
Манчини возглавил Италию в 2018-м году. При нем команда без особых проблемы вышла на Евро-2020, добыв десять побед в десяти отборочных матчах.
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