Гасперини: Наполи - сильная команда, до начала сезона я называл их одним из фаворитов на Скудетто

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал свой комментарий перед матчем кубка Италии против "Наполи".

"Нам нужно настраиваться на каждый матч, но также важно помнить, что полуфинальная встреча состоит из двух матчей. Возможность снова сыграть в финале - важное достижение для нас.

Наш прошлый матч против "Наполи" (поражение 1:4) - один из худший в этом сезоне. Нужно не забывать, что "Наполи" - сильная команда. До начала сезона я говорил, что это один из главных претендентов на Скудетто", - заявил Гасперини.

Отметим, что в таблице Серии А команда Гаттузо опережает "Аталанту" на одно очко, имея еще и игру в запасе.