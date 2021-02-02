Кубок Италии. Интер - Ювентус 1:2. В комедии ошибок Юве не переиграть

Кубок Италии. Полуфинал. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 1:2

Голы: Лаутаро Мартинес 9 - Криштиану Роналду 26 (пен.), 35

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Пинамонти 86), Дармиан, Брозович (Сенси 86), Видаль (Эриксен 72), Барелла, Янг (Перишич 66), Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес

"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Демираль, Де Лихт, Сандро, Бентанкур (Артур 76), Рабио, МакКенни (Кьеллини 88), Кулушевски (Кьеза 88), Криштиану Роналду (Мората 76), Бернардески (Данило 69)

Предупреждения: Янг 26, Видаль 38, Алексис Санчес 90+2 - Демираль 14, Сандро 32, Криштиану Роналду 45+2, Де Лихт 47, Артур 88, Мората 90+4

Главный арбитр: Джанпаоло Кальварезе

Дважды подряд "Ювентус" не проваливается. Таков был рефрен экспертов после ужаса в Дерби Италии в лиге 15 дней назад. Он и не провалился, сразу же взяв Суперкубок. Не проваливается он дважды и в матчах против той же команды. "Интеру", например, за последние 27 лет дважды подряд проиграл лишь в одном случае, в эру Жозе Моуриньо. Ныне же Андреа Пирло и игроки заявляли, что провал 17-го января лишь помог им мобилизоваться, послужил уроком. И вправду, после него туринцы одержали четыре победы подряд с общим счётом 10:0. Сегодня они также показали, насколько изменились.

"Интер" пребывал не в худшей форме, в последних семи матчах добыл пять побед и две ничьи, в последних четырёх пропустил лишь однажды. Выбил "Милан" из Кубка. Он даже вернул умение забивать в дебюте матчей. Забил и сегодня. Как и в предыдущем Дерби Италии, постарался Барелла. Он промчался по правому флангу, прострелил, Лаутаро Мартинес пробил слабо, но мяч прошёл под Буффоном. Правда, после этого хозяева отошли уж слишком глубоко в оборону, владели мячом лишь 41 процент времени. Без дисквалифицированных Лукаку и Хакими им не удавались контратаки. И в итоге оборона подвела.

Нельзя назвать действия "Ювентуса" штурмом. Он действовал медленно, не создавал ничего. В целом качество игры обеих команд в первом тайме было крайне низким, ударов по воротам почти не было. Тем не менее, к перерыву счёт уже был 2:1. Из-за грубых ошибок игроков "Интера". При ужасном навесе Бернардески Янг придержал врывавшегося в штрафную Куадрадо. Джанпаоло Кальварезе долго пересматривал видео и в итоге всё же решил поставить пенальти. Пожалуй, справедливо. А затем Ханданович вышeл вперёд из штрафной, Бастони растерялся с мячом, и Криштиану Роналду больше и не было нужно.

Третья четверть матча - традиционно сильнейшая для "Интера". И сегодня через две минуты после удара Бернардески, отбитого Хандановичем, он мог забить, воспользовавшись грубой ошибкой соперника. Бентанкур потерял мяч, Санчес послал его мимо Буффона. Недостаточно сильно, поэтому Демираль, находившийся чуть ли не спиной к нему, сумел выбить. Хозяева уже доминировали, причём играли с мячом гораздо энергичнее, чем гости в первом тайме. Дармиан убрал защитника и в центре штрафной был остановлен лишь суперсейвом Буффона. Пирло даже заменил вингера Бернардески на защитника Данило.

Следующая замена Пирло была ещё более, скажем так, интересной. На 76-ой минуте он убрал с поля Криштиану Роналду. Сразу перед этим Барелла был близок ударом ножницами, сразу после туринцы вновь потеряли мяч возле своих ворот, и Буффон взял удар Эриксена. "Юве" уже просто отбивался, "Интер" давил. Антонио Конте заменил центрального защитника Бастони на форварда Пинамонти. Хотя в последние минут 5-6 плюс добавленное время "Ювентусу" уже удалось успокоить игру, свести её к битве в центре поля с фолами и жёлтыми карточками. И в итоге добыть нужный результат.

После провала в предыдущем дерби "Ювентус" удачно перешёл на игру с тремя опорниками. В целом он добавил, изменился. Прежде всего - в плане характера и организованности. Даже начали говорить о том, что напоминает лучшие времена Массимилиано Аллегри. Сегодня он совершал ошибки, которых при Аллегри не было. Зато продемонстрировал характер тех времён. А "Интер" с того матча в лучшем случае остался на месте. Сегодня он не был плох, заслужил как минимум ничью. Однако слишком много ошибался. Что просто нельзя делать в матчах против "Юве". В комедии ошибок его не переиграть.