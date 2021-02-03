Свой-чужой. За и против перехода Виктора Коваленко в Аталанту

В последний день зимних переходов "Аталанта" оформила трансфер Виктора Коваленко из "Шахтёра". Разумеется, это вызвало оживлённые дискуссии. Пожалуй, по числу и сплочённости хейтеров равных этому игроку в Украине нет. Да и взвешенные, вдумчивые комментарии не прогнозировали ему чего-то особенного. Уж слишком сильно разочарование от уже почти 25-летнего футболиста. Впрочем, уже то, что он совершенно неожиданно и твёрдо решил улететь из золотой клетки, заслуживает уважения и внимания. Тем более - то, что выбрал весьма сложную специфическую команду. Что ожидает его там?

Чужой в обществе

Зачем "Аталанте" Коваленко? Уже сочетание опыта игрока со смешной суммой трансфера вызывает недоумение. "Аталанта" не берёт настолько опытных в Лиге Чемпионов игроков. А от имен её трансферов за суммы менее 1.5 миллиона, свободных агентов и аренд уши вянут - одни провалы. Миранчук из игравшего в ЛЧ "Локомотива" и Гозенс за 800 тысяч - лишь исключения, подтверждающие правило. Голодные игроки из Бельгии, Голландии, Швейцарии, голодные и не менее провальные из Топ-лиг - хлеб "Аталанты". Она специализируется на реабилитации и поднятии вроде бы бесталанных игроков.

В такой компании Виктор может вести себя даже несколько высокомерно. Тем более, что зарабатывает больше всех. В отличие от совершенно неизвестных ранее Хатебура, Гозенса, Джимсити, Паломино, Фройлера, Де Роона, он считался большим талантом. Руслан Малиновский начинал с "Шахтёра"-3, с "Севастополя", а его резюме во всего лишь "Генке" заставило итальянские СМИ восхищаться переходом. Что уж говорить о резюме Виктора? Звезды молодёжной и юношеских сборных, юношеской Лиги Чемпионов мирового уровня, надежды "Шахтёра" на прекращение монополии бразильцев в атаке.

В "Аталанту" приходят из "Беневенто", "Хераклеса", "Миддлсбро", в лучшем случае - из "Фиорентины", "Сампдории", "Лудогорца". Ни у кого при приходе и близко нет 24-ёх матчей Лиги Чемпионов в резюме. Полуфинал Лиги Европы был разве что у Иличича. Можно даже сказать, что Коваленко - один из наиболее известных новичков команды в истории на момент прихода. И это при приходе в провинциальный клуб из серого тихого провинциального города не плюс, а минус. В Бергамо очень тихо и скучно, и нет других вариантов и развлечений, кроме как играть в футбол. В отличие от шумного Киева.

Чужой тактически

Клуб и главный тренер съедают неподходящих игроков очень быстро. Особенно - статусных, приехавших не бешено пахать, а выезжать на своём статусе. Бывший игрок сборной Италии Кристиан Пиччини, нынешний столп обороны "Милана" Симон Кьер, столп обороны "Интера" Алессандро Бастони, многолетний игрок "Ливерпуля" Мартин Шкртел - этих статусных футболистов даже не подпустили к составу команды, поскольку они не показали себя на тренировках. Словом "своеобразный" о Джан Пьеро Гасперини Сергей Серебренников прикрыл слова "маниакально упрямый" и "маниакально требовательный".

Эти качества тренера особенно опасны для игрока, которого в предыдущем клубе и в сборной упорно проталкивали вперёд, обволакивали бархатом, ограждая от критики прессы. Стиль игры "Аталанты" с её знаменитой интенсивностью, выносливостью, переключением во втором тайме, сумасшедшим высоким прессингом опасен для игрока, пришедшего из лиги с выключенной игрой и даже там умудрявшегося выключаться. Для игрока, нередко казавшегося безразличным.

В тактическом плане его роль также неясна. Он не последний опорник, то есть Де Роона не заменит. Остаются две позиции в центральной оси. Где уже есть Пашалич, Малиновский, Миранчук, Пессина. А также позиция Иличича в атаке. Кого способен вытеснить Виктор? Фройлера, пробегающего по 11-12 километров за матч и бешено работающего в отборе? Пашалича, подключающегося в штрафную площадку без мяча "как привидение" (слова Гасперини). "Технаря" Малиновского с его филигранными ударами и дриблингом? Иличича с его наглостью, умением протащить мяч где угодно и классным ударом?

Свой

Объяснений трансферу два. Первое - экономическое. Репутация "Шахтёра" как воспитателя игроков и репутация игрока с юношеских лет известны. Transfermarkt оценивает его в шесть миллионов евро, и здесь можно через полгода-год сделать бизнес. Кроме того, ныне он в таком же кризисе, в каком были в своё время Муриэль, Дуван Сапата, Пашалич, Пессина, Голлини - выходцы из "Севильи", "Наполи", "Челси", "Милана", "Манчестер Юнайтед" (то есть опыт работы с упавшими из клубов ЛЧ у "Аталанты" всё же есть). И в Бергамо рассчитывают реабилитировать и его, найти для него его игру.

В тактическом же плане Виктор, в принципе, может играть на трех позициях - в центре поля, выше, под форвардами, и форварда. Потому шансы найти своё место выше. Иличич ныне считается лидером команды, но с его депрессиями полагаться на него опасно. Позиция наследника Гомеса всё ещё вакантна. Ни один из потенциальных не оправдывает ожидания, не играет стабильно. Ни Малиновский, ни Миранчук, ни Пашалич, ни Пессина. Точнее, наследника Гомеса Гасперини не ищет. Он перестраивает игру. И в этой перестройке счастливый билет может вытянуть кто угодно. В том числе и Коваленко.

Сам Гомес называл себя "фальшивой десяткой". После же его вылета Гасперини даже, по сути, отменил эту позицию. Ныне игроки на позиции под форвардами располагаются глубже, касаются мяча меньше. Также они чаще, чем Гомес, появляются в штрафной. По сути, они "восьмёрки". Очень похоже на стиль Коваленко. К тому же, у всех конкурентов Виктора есть явный недостаток. Все они не сильны в обостряющих пасах, Малиновский не силён в отборе и, как и Пессина, в подключении в штрафную, Миранчук и Пашалич касаются мяча редко. Коваленко же делает всё. Пусть и ни в чём не великолепен.

Александр Бабич считает, что "Аталанта" ожидает от него прежде всего работу без мяча, а также решающий пас. Кроме того, он может и подключиться в штрафную без мяча и замкнуть. В сущности, последний скилл и отличал его в юношах. То есть он может быть и "привидением", как Пашалич. Журналист Eco Di Bergamo Пьетро Серина как раз и сравнивает его с Пашаличем, отмечая тактическую дисциплину и эффективность в контратаках. А Пашалич, как известно, любимчик Гасперини. В отличие от Малиновского и Миранчука, в которых он несколько разочаровался как в заместителях Гомеса и Иличича.

Чужой для "Шахтёра"

В последние месяцы "Аталанта" играет несколько иначе. Она несколько снизила частоту высокого прессинга, несколько опустила линию обороны. Она играет осторожнее. Предпочитая давить соперника катком, а не забрасывать ракетами. Похоже на победные матчи над "Шахтёром", "Ливерпулем", "Аяксом" в Лиге Чемпионов. И Гасперини заявляет, что будет продолжать строить игру именно таким образом. Она даже гораздо меньше давит и забивает во вторых таймах. В предыдущем сезоне была безоговорочно первой в Серии А по голам после 60-ой минуты, ныне всего лишь пятая. Облегчение для украинца.

Скажу больше - он просто не подходил по стилю "Шахтёру". По проценту точности передач в Лиге Чемпионов-2020/21 дончане опережают бергамцев аж на 12 мест, зато по ударам по воротам отстают на 17. Горизонтальный футбол против вертикального. Виктор ожидаемо был чужим среди бразильцев, у него нет бразильского касания мяча, нет привычки постоянно быть на мяче. Зато есть ощущение свободного пространства, работа без мяча. И вертикальные подключения. В "Аталанте" ошибаются в передачах чаще, но и обостряют чаще. И работают корпусом больше. Антропометрия важнее. Как раз для него.

Гасперини отбивается от заявлений о том, что его команда - не техничная, а просто мощная и постоянно бегает. Из шести атакующих полузащитников пятеро - славяне. Словенец, хорват, россиянин, уже два украинца. Всё это - полная противоположность "Шахтёру". А значит - более удобная среда для Коваленко. Также следует понять, что в Италии переход игрока с таким резюме, молодого, но уже опытного, и за такую сумму, восприняли очень позитивно. Как очередной трансферный мастер-класс "Аталанты". Ничего похожего на его репутацию в Украине. А значит, будет легче работать.

Шанс есть

Новичку уже очень понравилась тишина Бергамо. Он не гуляка. Скромен, отказался говорить о себе как о футболисте. Лишь заявил, что открытый человек и всегда улыбается. Он реально подходит клубу и городу по стилю. Им реально интересовался Гасперини. Малиновский рассказал, что его спрашивали об этом игроке ещё полтора года назад. Его выдернули сейчас именно для того, чтобы лучше подготовить к следующему сезону. Эти полгода - лишь для учёбы, и её окончания будут ждать. Также Виктор уже знает кое-какие итальянские фразы, и в клубе этим довольны. Так что шанс у него есть.

Хотя не окажется ли, что он и вправду слишком слаб для высокого уровня, а Гасперини слишком требователен? "Очень важно выполнять требования тренерского штаба", - добавляет Малиновский. "Много хороших футболистов покинули клуб, потому что не выполняли его задания. Нужно стараться понимать структуру игры". Поймёт ли?