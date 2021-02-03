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Месть от Роналду. Интер - Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер - Ювентус, Кубок Италии, 2 февраля 2021

Месть от Роналду. Интер - Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Кубка Италии Интер - Ювентус. Нерадзури забили первым, но туринцы до перерыва не только отыгрались, но и одержали победу. Героем в составе Юве стал Криштиану Роналду, который реализовал пенальти и забил с игры. Таким образом, Старая Синьора отомстила за поражение в рамках Серии А, что случилось двумя неделями ранее. С другой стороны, это только первый матч. Ответная игра состоится через неделю.

Кубок Италии, полуфинал. Первый матч
Интер - Ювентус 1:2
Голы: Мартинес 9 - Роналду 26 пен., 35

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Интер (Милан) Лаутаро Мартинес
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