Месть от Роналду. Интер - Ювентус 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор полуфинального матча Кубка Италии Интер - Ювентус. Нерадзури забили первым, но туринцы до перерыва не только отыгрались, но и одержали победу. Героем в составе Юве стал Криштиану Роналду, который реализовал пенальти и забил с игры. Таким образом, Старая Синьора отомстила за поражение в рамках Серии А, что случилось двумя неделями ранее. С другой стороны, это только первый матч. Ответная игра состоится через неделю.

Кубок Италии, полуфинал. Первый матч

Интер - Ювентус 1:2

Голы: Мартинес 9 - Роналду 26 пен., 35