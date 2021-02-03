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Джанлуиджи Буффон сыграл свой 1100-й поединок в профессиональной карьере

Италия
(2 голосов)

Итальянец в футбол играет очень долго

Джанлуиджи Буффон сыграл свой 1100-й поединок в профессиональной карьере
Новина українською

Вчера, 2 февраля, туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" (1:2) в первом поединке ½ финала Кубка Италии. За "нерадзурри" отличился форвард Лаутаро Мартинес, а Криштиану Роналду дважды забил за гостей, наказав хозяев за ошибки.

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Статистический портал Opta Sports сообщает, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой 1100-й матч в карьере. Поединок с "Интером" стал для 43-летнего вратаря 679-м за "Юве". В свою очередь 220 встреч он сыграл за "Парму", 25 – за "Пари Сен-Жермен" и 176 за национальную сборную Италии.

Карьера Буффона началась в 1995 году. Джанлуиджи завершил выступления за "Скуадра Адзурру" в 2018-м.

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В статье: Италия Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Кубок Италии
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Комментарии (1)
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fabo20
03.02.2021 в 10:04
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