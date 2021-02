Джанлуиджи Буффон сыграл свой 1100-й поединок в профессиональной карьере

Вчера, 2 февраля, туринский "Ювентус" обыграл миланский "Интер" (1:2) в первом поединке ½ финала Кубка Италии. За "нерадзурри" отличился форвард Лаутаро Мартинес, а Криштиану Роналду дважды забил за гостей, наказав хозяев за ошибки.

Статистический портал Opta Sports сообщает, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой 1100-й матч в карьере. Поединок с "Интером" стал для 43-летнего вратаря 679-м за "Юве". В свою очередь 220 встреч он сыграл за "Парму", 25 – за "Пари Сен-Жермен" и 176 за национальную сборную Италии.

1100 - Gianluigi #Buffon will play tonight his 1100th match among clubs and Italy. Infinity.#InterJuventus #CoppaItalia #InterJuve pic.twitter.com/fOHMcVCujj